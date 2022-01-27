GALATASARAY HABERİ: Kral Aslan'a dönüyor! Bafetimbi Gomis için geri sayım başladı (GS spor haberi)

Tarihinin en kötü sezonlarından birisini yaşayan ve küme düşme hattıyla arasında sadece 3 puan kalan Galatasaray transfere sarıldı. Kale, orta saha ve forvete takviye yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekipte gündem Bafetimbi Gomis... Al Hilal'den ayrılan ve taraftarların takıma dönmesi için kampanya başlattığı Fransız golcüyle ilgili müjdeli haber, Başkan Burak Elmas'tan geldi. Elmas, "Galatasaray'a, maliyeti uygun ve katkısı yüksek oyuncular almamız lazım. Talihsiz bir dönem yaşadık. Bunun için araştırma yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde 1 veya 2 ismi kadromuza katmak için çalışıyoruz" diye konuştu.





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Gomis'in ismini de veren Galatasaray Başkanı, "Görüştüğümüz oyunculardan biri... Hocamızla da görüştük" diyerek transferde ne kadar ciddi olduklarını ortaya koydu. 36 yaşındaki forvetin menajeri Mendy ile masaya oturan sarı-kırmızılıların yaptığı teklif de ortaya çıktı. Aslan, 1.5 yıllık imza karşılığı 2 milyon 250 bin euro önerdi. Mendy, 3 milyon euro talep etti. Görüşmelerin olumlu sürdüğü ve bu transferin çok yakın olduğu belirtiliyor. Öte yandan Gomis de "Yarım kalan hikayeyi tamamlamak ve Galatasaray ailesi için savaşmaya hazırım" diyerek ateşi yaktı.



