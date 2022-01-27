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GALATASARAY HABERİ: Kral Aslan'a dönüyor! Bafetimbi Gomis için geri sayım başladı (GS spor haberi)

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Başkan Elmas, taraftarların takımda görmeyi çok istediği oyuncuyla görüştüklerini açıkladı. Gomis de “Galatasaray için savaşmaya hazırım” paylaşımı yaptı. 1.5 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Fransız yıldızın ücretiyle ilgili son detaylar görüşülüyor. İşte tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERİ: Kral geri dönüyor! Bafetimbi Gomis için geri sayım başladı (GS spor haberi)

Tarihinin en kötü sezonlarından birisini yaşayan ve küme düşme hattıyla arasında sadece 3 puan kalan Galatasaray transfere sarıldı. Kale, orta saha ve forvete takviye yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekipte gündem Bafetimbi Gomis... Al Hilal'den ayrılan ve taraftarların takıma dönmesi için kampanya başlattığı Fransız golcüyle ilgili müjdeli haber, Başkan Burak Elmas'tan geldi. Elmas, "Galatasaray'a, maliyeti uygun ve katkısı yüksek oyuncular almamız lazım. Talihsiz bir dönem yaşadık. Bunun için araştırma yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde 1 veya 2 ismi kadromuza katmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

GALATASARAY HABERİ: Kral geri dönüyor! Bafetimbi Gomis için geri sayım başladı (GS spor haberi)

İMZALAR İÇİN GERİ SAYIM

Gomis'in ismini de veren Galatasaray Başkanı, "Görüştüğümüz oyunculardan biri... Hocamızla da görüştük" diyerek transferde ne kadar ciddi olduklarını ortaya koydu. 36 yaşındaki forvetin menajeri Mendy ile masaya oturan sarı-kırmızılıların yaptığı teklif de ortaya çıktı. Aslan, 1.5 yıllık imza karşılığı 2 milyon 250 bin euro önerdi. Mendy, 3 milyon euro talep etti. Görüşmelerin olumlu sürdüğü ve bu transferin çok yakın olduğu belirtiliyor. Öte yandan Gomis de "Yarım kalan hikayeyi tamamlamak ve Galatasaray ailesi için savaşmaya hazırım" diyerek ateşi yaktı.

GALATASARAY HABERİ: Kral geri dönüyor! Bafetimbi Gomis için geri sayım başladı (GS spor haberi)

SEN OLSAN BARİ

Gomis'le ilgili bir paylaşım da bireysel antrenörü Burak Doğancı'dan geldi. Dubai'de golcü oyuncunun gittiği restoranda "Sen Olsan Bari" şarkısı çalınırken bu anları paylaşan Doğancı, "Kararını etkilemek istemem patron, sadece en iyiyi seçmen için sana yardımcı oluyorum" diye yazdı.

GALATASARAY HABERİ: Kral geri dönüyor! Bafetimbi Gomis için geri sayım başladı (GS spor haberi)

TALİBİ ARTIYOR

36 yaşında olmasına karşın çalışkanlığı, düzenli yaşantısı ve attığı gollerle transfer piyasasında halen adından söz ettiren Bafe Gomis, Fenerbahçe'yle de anılıyor. Dün de Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne'in de oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi.

GALATASARAY HABERİ: Kral geri dönüyor! Bafetimbi Gomis için geri sayım başladı (GS spor haberi)

ŞAMPİYON YAPTI

2017-18 sezonunda Galatasaray forması giyen Gomis, 33 maçta 29 kez fileleri havalandırmış ve sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştu. Gol kralı Gomis, bu müthiş performansının 6 milyon euro bonservisle Al Hilal'e gitmişti.

GALATASARAY HABERİ: Kral geri dönüyor! Bafetimbi Gomis için geri sayım başladı (GS spor haberi)

Al Hilal'deki performansı:

Maç 147
Gol 107
Asist 16

G.Saray'daki performansı:

Maç 42
Gol 32
Asist 6

Toplam performans:

Maç 715
Gol 327
Asist 68

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