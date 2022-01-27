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Fransızlar duyurdu! Galatasaray Josuha Guilavogui'yi gündemine aldı

Transfer çalışmalarını sürdüren ve orta sahaya takviye yapması beklenen Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınında yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Wolfsburg forması giyen Josuha Guilavogui'yi gündemine aldı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 21:20
UĞUR SARIKAYA
Fransızlar duyurdu! Galatasaray Josuha Guilavogui'yi gündemine aldı

Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçların ardından düşme hattına yaklaşan Galatasaray'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Kadrosuna öncelikle orta saha takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar birçok isimle görüşmelerini sürdürürken, Fransız basınından flaş bir iddia daha geldi.

RMC Sport'un haberine göre G.Saray, Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg'da forma giyen Josuha Guilavogui'yi gündemine aldı.

G.SARAY'IN RAKİBİ BORDEAUX
Haberde, 31 yaşındaki ön libero ile Fransız ekibi Bordeaux'nun da yakından ilgilendiği belirtildi. Ancak transferde Cimbom'un daha avantajlı konumda olduğu ifade edildi.

Fransız oyuncu, bu sezon Wolfsburg'da 21 resmi maçta forma giyerken, gol veya asist katkısı yapamadı.

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