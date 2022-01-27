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Barcelona'dan Galatasaray'a Inaki Pena müjdesi!

Süper Lig'de bu sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan bir performans sergileyen Galatasaray, transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Kadrosuna bir kaleci takviyesi yapmayı planlayan Aslan'a İspanya'dan müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 10:28
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Barcelona'dan Galatasaray'a Inaki Pena müjdesi!

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve 23. hafta itibarıyla küme düşme hattının yalnızca 3 puan önünde yer alan Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Muslera'nın sakatlığı sonrasında kaleci sıkıntısı yaşayan sarı kırmızılılar, '1 numara' arayışlarını sürdürüyor. Aslan'da Okan Kocuk ve Sinan Bolat gibi isimler gündeme gelse de Inaki Pena konusunda İspanya'dan müjdeli haber geldi.



Haberde; Barcelona'da Ter Stegen'in arkasında kalan ve takımdan ayrılmak isteyen Neto Murara'nın gidişine izin verilmeyeceği, bunun yerine 3. kaleci konumunda bulunan Inaki Pena'nın takımdan ayrılmasına onay verileceği belirtildi.

Haberde ayrıca, Pena ile Galatasaray'ın yanı sıra Osasuna'nın da ilgilendiği yazıldı.

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