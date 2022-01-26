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TRANSFER HABERİ - Galatasaray 6 numarasını buldu! Aslan Victor Wanyama ile her konuda anlaştı

Spor haberi... Süper Lig'de bu sezonu beklentilerin hayli altında bir performans sergileyen Galatasaray'da yüzler gülmüyor. Alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayıran Sarı-Kırmızılı ekipte, Domenec Torrent ile anlaşma sağlanırken İspanyol çalıştırıcı verdiği raporda acil 6 numara alınması gerekliliğinin altını çizmişti. Bu talep sonrası harekete geçen Sarı-Kırmızılı kurmayların bir isimde karar kıldığı ve anlaşmanın büyük oranda sağlandığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 08:36
TRANSFER HABERİ - Galatasaray 6 numarasını buldu! Aslan Victor Wanyama ile her konuda anlaştı

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent 'ara transfer döneminde alınması gereken futbolcular' listesinde ilk sırada yer alan ön liberoya yer vermişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray 6 numarasını buldu! Aslan Victor Wanyama ile her konuda anlaştı

Hürriyet'in haberine göre; Sarı kırmızılıların, kariyerinin büyük bölümünü Belçika, İskoçya ve İngiltere'de geçiren Kenyalı Victor Wanyama ile görüştüğü ve transferini imza aşamasına getirdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray 6 numarasını buldu! Aslan Victor Wanyama ile her konuda anlaştı

Kanada'nın Montreal FC Kulübü'nde forma giyen 30 yaşındaki Victor Wanyama ve menajeriyle bir haftadır temas halinde olan Galatasaray yöneticileri her konuda anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray 6 numarasını buldu! Aslan Victor Wanyama ile her konuda anlaştı

İMZA ATMASI KESİN GİBİ
İki yıl önce Tottenham'dan ayrılarak Montreal FC'ye transfer olan Wanyama'nın, Avrupa'ya dönmek istediği için Galatasaray'dan teklife olumlu yanıt verdiği belirtildi. Tecrübeli ön liberoyla söz kesen sarı kırmızılılar şimdi Kanada ekibiye anlaşmaya çalışıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray 6 numarasını buldu! Aslan Victor Wanyama ile her konuda anlaştı

Son anda bir pürüz çıkmadığı takdirde 30 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralık olarak sarı kırmızılı kulübe imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray 6 numarasını buldu! Aslan Victor Wanyama ile her konuda anlaştı

Wanyama'nın kesin olarak ayrılmak istemesi nedeniyle Montreal FC'nin kira bedelinde fazla bir sorun çıkarması beklenmiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray 6 numarasını buldu! Aslan Victor Wanyama ile her konuda anlaştı

4 YIL TOTTENHAM'DA OYNADI
Futbola, Kenya'da başlayan Wanyama, 2007'de Finlandiya'nın Helsingborg Kulübü'nün U21 takımına transfer olarak Avrupa'ya adım attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray 6 numarasını buldu! Aslan Victor Wanyama ile her konuda anlaştı

Bir yıl sonra Belçika ekibi Germinal Beerschot'la anlaşan Wanyama, buradaki 3 yılın ardından Celtic'e geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray 6 numarasını buldu! Aslan Victor Wanyama ile her konuda anlaştı

Celtic'in 2013 yılında 14.5 milyon Euro'ya Southampton'a sattığı Kenyalı, 2016'da aynı bedelle Tottenham'a geçti. 4 yıl burada oynadıktan sonra Montreal'e gitti.

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