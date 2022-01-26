TRANSFER HABERİ - Galatasaray 6 numarasını buldu! Aslan Victor Wanyama ile her konuda anlaştı

Hürriyet'in haberine göre; Sarı kırmızılıların, kariyerinin büyük bölümünü Belçika, İskoçya ve İngiltere'de geçiren Kenyalı Victor Wanyama ile görüştüğü ve transferini imza aşamasına getirdiği öğrenildi.

Kanada'nın Montreal FC Kulübü'nde forma giyen 30 yaşındaki Victor Wanyama ve menajeriyle bir haftadır temas halinde olan Galatasaray yöneticileri her konuda anlaşmaya vardı.