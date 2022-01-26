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SPOR HABERİ - Burak Elmas'a bir şok da Luis Campos'tan! "Galatasaray'da görev almayacağım"

Spor haberi... Galatasaray'da kötü gidişata bir türlü 'dur' denilemezken, mağlubiyet serisi sürüyor. Terim ile yolların ayrılıp Torrent'in getirilmesi de kötü gidişe engel olmazken, Başkan Burak Elmas Sportif direktörlük konusunda Luis Campos'tan danışmanlık almış, Portekizli futbol adamı ile sportif direktörlük konusunda görüşmeler gerçekleştirmişti. Fransa'dan bu görüşmelere dair bir detaylar aktarılırken, Campos'un Galatasaray'ı reddetttiği bildirildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 11:36 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 11:38
CEVDET BERKER İŞLEYEN
SPOR HABERİ - Burak Elmas'a bir şok da Luis Campos'tan! "Galatasaray'da görev almayacağım"

Galatasaray'da Burak Elmas'ın kulübün başına geçmesinin ardından kulüpte köklü değişiklikler yaşanmış, alınan kötü sonuçlar sonrası Fatih Terim ile yollar ayrılarak takım Domenec Torrent'e emanet edilmişti.

SPOR HABERİ - Burak Elmas'a bir şok da Luis Campos'tan! "Galatasaray'da görev almayacağım"

Torrent'in ardından takımın başına yeni bir Sportif Direktör getirmek için de çalışmalara başlayan Elmas, transfer sihirbazı olarak bilinen ve Avrupa'nın en iyi sportif direktörlerinden biri olarak kabul edilen Luis Campos'u özel olarak İstanbul'a davet etmişti.

SPOR HABERİ - Burak Elmas'a bir şok da Luis Campos'tan! "Galatasaray'da görev almayacağım"

İstanbul'a gelen ve Galatasaray'ın Kasımpaşa ile Trabzonspor maçlarını tribünden takip eden Campos, bu danışmanlık için kendisine teklif edilen 50 bin euro'yu aldı. Türkiye'den ayrıldı.

SPOR HABERİ - Burak Elmas'a bir şok da Luis Campos'tan! "Galatasaray'da görev almayacağım"

Gerçekleşen görüşmelerin ardından Burak Elmas ve Luis Campos'un anlaşmaya vardığı tecrübeli direktörünün kariyerini Türkiye'de sürdüreceği haberleri ortaya çıkmıştı.

SPOR HABERİ - Burak Elmas'a bir şok da Luis Campos'tan! "Galatasaray'da görev almayacağım"

Ancak Fransa'dan bu gelişmelerin aksi yönünde haberler geldi...

SPOR HABERİ - Burak Elmas'a bir şok da Luis Campos'tan! "Galatasaray'da görev almayacağım"

Fransa'nın önde gelen haber kaynağı Telefoot'tan Julien Maynard'ın haberine göre; Luis Campos Galatasaray'a sportif direktör olarak katılmayacak.

SPOR HABERİ - Burak Elmas'a bir şok da Luis Campos'tan! "Galatasaray'da görev almayacağım"

Haberin detaylarında Galatasaray ve Campos'un içerisinde sportif direktörlüğünde dahil olduğu bir dizi görüşmeler gerçekleştirdiği ancak Campos'un kendisine yapılan bu teklifi reddettiği bildirildi.

SPOR HABERİ - Burak Elmas'a bir şok da Luis Campos'tan! "Galatasaray'da görev almayacağım"

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SPOR HABERİ - Burak Elmas'a bir şok da Luis Campos'tan! "Galatasaray'da görev almayacağım"

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