SPOR HABERİ - Burak Elmas'a bir şok da Luis Campos'tan! "Galatasaray'da görev almayacağım"

Galatasaray'da Burak Elmas'ın kulübün başına geçmesinin ardından kulüpte köklü değişiklikler yaşanmış, alınan kötü sonuçlar sonrası Fatih Terim ile yollar ayrılarak takım Domenec Torrent'e emanet edilmişti.
Torrent'in ardından takımın başına yeni bir Sportif Direktör getirmek için de çalışmalara başlayan Elmas, transfer sihirbazı olarak bilinen ve Avrupa'nın en iyi sportif direktörlerinden biri olarak kabul edilen Luis Campos'u özel olarak İstanbul'a davet etmişti.
İstanbul'a gelen ve Galatasaray'ın Kasımpaşa ile Trabzonspor maçlarını tribünden takip eden Campos, bu danışmanlık için kendisine teklif edilen 50 bin euro'yu aldı. Türkiye'den ayrıldı.