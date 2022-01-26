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Giresunspor ile Okan pazarlığı

Fatih Öztürk de Galatasaray'da beklentileri karşılayamadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Giresunspor ile Okan pazarlığı

Fatih Öztürk de Galatasaray'da beklentileri karşılayamadı. Trabzon maçında baskı altındaki Taylan'a top çıkarması nedeniyle Fatih de eleştirilen isim olurken sarı- kırmızılı ekip, Okan Kocuk'u geri almak için Giresunspor ile temaslara başladı. Karadeniz ekibinin, bedelsiz kiraladığı Okan'ı Galatasaray'a vermek için 6 milyon TL istediği ifade edilirken iki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

OSASUNA DEVREDE

Galatasaray devre arasında kaleci sorunu çözmekte kararlı... Okan Kocuk ilk hedef ama yabancı bir ismin de gelmesi gündemde... Bunlardan birisi de Barcelona B takımında forma giyen Inaki Pena... 22 yaşındaki file bekçisini Osasuna'nun da istediği ve iki takımın yarıştığı ifade edildi.

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