Galatasaray'da DeAndre Yedlin ile yollar ayrıldı (GS spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Atalay Babacan'ın kiralanmasının ardından DeAndre Yedlin ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Gösterdiğin mücadele ve takımımıza katkıların için teşekkürler Yedlin! 🙏🏻Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Gösterdiğin mücadele ve takımımıza katkıların için teşekkürler Yedlin! 🙏🏻— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 26, 2022
Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. 🤜🤛 pic.twitter.com/MGDz2mOlXp