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Galatasaray'da DeAndre Yedlin ile yollar ayrıldı (GS spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Atalay Babacan'ın kiralanmasının ardından DeAndre Yedlin ile yollarını ayırdığını açıkladı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 20:16 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 20:26
Galatasaray'da DeAndre Yedlin ile yollar ayrıldı (GS spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Atalay Babacan'ın kiralanmasının ardından DeAndre Yedlin ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Gösterdiğin mücadele ve takımımıza katkıların için teşekkürler Yedlin! 🙏🏻Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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