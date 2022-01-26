Galatasaray'da corona virüsü şoku! 2 pozitif vaka

Galatasaray, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanının corona virüsü testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

İşte sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama:

Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından bir futbolcumuz ve bir çalışanımızın test sonucu pozitif çıkmıştır.

Testi pozitif çıkan futbolcumuzun semptomu yoktur. Karantina süresi dolduktan sonra takıma dönecektir.