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Galatasaray'da corona virüsü şoku! 2 pozitif vaka

Galatasaray, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanının corona virüsü testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 20:52 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 20:53
Galatasaray'da corona virüsü şoku! 2 pozitif vaka

Galatasaray, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanının corona virüsü testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

İşte sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama:

Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından bir futbolcumuz ve bir çalışanımızın test sonucu pozitif çıkmıştır.

Testi pozitif çıkan futbolcumuzun semptomu yoktur. Karantina süresi dolduktan sonra takıma dönecektir.

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