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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Savunmaya Matador! İşte Aslan'ın Alvaro Gonzalez için yapacağı teklif (GS spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Marcao ve Nelsson’a gelen teklifleri göz önünde bulunduran sarı kırmızılı ekip, Alvaro Gonzalez’in peşine düştü. Marsilya’ya İspanyol futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak. İşte tüm detaylar.. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Savunmaya Matador! İşte Aslan'ın Alvaro Gonzalez için yapacağı teklif (GS spor haberi)

Süper Lig 'de tarihinin en kötü sezonlarından birisini yaşayan ve düşme hattının bir adım uzağında Galatasaray'da gündem transfer... Torrent yönetimindeki sarı- kırmızılı ekibin savunmaya takviye yapmaya hazırlandığı iddia edildi. RMC Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray; Marsilya ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alvaro Gonzalez ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılı ekibin, Marsilya'ya İspanyol stoper için satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Gonzalez, Jorge Sampaoli'nin planları arasında yer almıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Savunmaya Matador! İşte Aslan'ın Alvaro Gonzalez için yapacağı teklif (GS spor haberi)

LUYINDAMA GÖNDERİLECEK

Bu sezon Fransız ekibinde 10 maçta şans bulabilen 32 yaşındaki savunma oyuncusunun, Galatasaray seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdiği belirtiliyor. Marsilya'da gelecek göremeyen Gonzalez'in sarı-kırmızılı takıma sıcak baktığı belirtiliyor. Öte yandan Galatasaray, ara transferde Luyindama ile yollarını ayırmayı planlıyor. Sözleşmesi süren Kongolu gönderilecek, isteyen çıkmazsa kiralanacak. Ayrıca Marcao ve Nelsson'a gelen teklifler nedeniyle de defansa takviye yapılması düşünülüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Savunmaya Matador! İşte Aslan'ın Alvaro Gonzalez için yapacağı teklif (GS spor haberi)

KİRALIK ALINDI

Futbola Racing Santander altyapısında başlayan Alvaro Gonzalez, sonrasında Real Zaragoza, Espanyol ve Villarreal formaları giydi. 2019 yazında kiralık olarak Marsilya'ya transfer olan Gonzalez'in bonservisi ertesi sezon Fransız ekibi tarafından 4 milyon euro karşılığında alındı.

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