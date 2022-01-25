Okan Kocuk için Galatasaray ve Giresunspor arasında transfer görüşmeleri başladı! Milli takım detayı...

Muslera'nın sakatlığı, İsmail Çipe ile Fatih Öztürk'ün ise performansları sonrasında Torrent'in, 6 numara ile birlikte ilk sıraya yazdığı kaleci transferiydi.

Galatasaray sezon sonunda Okan Kocuk'un da takıma geri dönecek olması nedeniyle yeni bir transfer yerine bir diğer Süper Lig ekibi Giresunspor'a kiraladığı tecrübeli kalecisini geri çağırdı.