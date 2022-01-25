Haberler Galatasaray Okan Kocuk için Galatasaray ve Giresunspor arasında transfer görüşmeleri başladı! Milli takım detayı...

Okan Kocuk için Galatasaray ve Giresunspor arasında transfer görüşmeleri başladı! Milli takım detayı...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Okan Kocuk'un Giresunspor'dan geri transferi için resmen görüşmelere başladı. İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ken memnun olmayan Galatasaray'a Giresunspor para teklifinde bulundu. Öte yandan Okan Kocuk için sürpriz bir milli takım gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 13:01 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 13:15
Okan Kocuk için Galatasaray ve Giresunspor arasında transfer görüşmeleri başladı! Milli takım detayı...

Muslera'nın sakatlığı, İsmail Çipe ile Fatih Öztürk'ün ise performansları sonrasında Torrent'in, 6 numara ile birlikte ilk sıraya yazdığı kaleci transferiydi.

Okan Kocuk için Galatasaray ve Giresunspor arasında transfer görüşmeleri başladı! Milli takım detayı...

Galatasaray sezon sonunda Okan Kocuk'un da takıma geri dönecek olması nedeniyle yeni bir transfer yerine bir diğer Süper Lig ekibi Giresunspor'a kiraladığı tecrübeli kalecisini geri çağırdı.

Okan Kocuk için Galatasaray ve Giresunspor arasında transfer görüşmeleri başladı! Milli takım detayı...

Giresunspor ise sezon başında kiralanan Okan Kocuk için oyuncu değişimi ya da takas formülüne yanaşmadı. Karadeniz ekibi, Okan Kocuk'u ara transfer döneminde yani 5 ay önce Galatasaray'a geri vermek için tam 6 milyon TL nakit para istedi.

Okan Kocuk için Galatasaray ve Giresunspor arasında transfer görüşmeleri başladı! Milli takım detayı...

Bu talep sonrasında Galatasaray yönetiminin nasıl bir politika ve yol izleyeceği henüz netleşmedi.

Okan Kocuk için Galatasaray ve Giresunspor arasında transfer görüşmeleri başladı! Milli takım detayı...

KOSOVA MİLLİ TAKIMINA MI?
Hürriyet'in haberine göre, sezon başında Giresunspor'un, Galatasaray 'dan kiraladığı Okan Kocuk performansıyla son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alırken, 26 yaşındaki kaleci için flaş bir iddia ortaya atıldı. Bu sezon 20 maçta 22 gol yiyen ve 6 karşılaşmada kalesini gole kapatarak dikkatleri üzerine çeken tecrübeli eldivenin, Kosova Milli Takımı'nın formasını giyebileceği öne sürüldü.

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