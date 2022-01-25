Galatasaray haberleri | Brezilya basınından Domenec Torrent yorumu! Korkutan detay

Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent, henüz Süper Lig'de puanla tanışamadı. Aslan, Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında öne geçse de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Brezilya basını, Flamengo'nun da eski hocası olan Domenec Torrent ile ilgili bir haber yayınladı. Haberde; Galatasaray'ın Flamengo'dan sonra Torrent'in ilk fırsatı olduğu, ancak henüz puan kazanamadığı için sıkıntıda olduğu belirtildi.

"36 GOL YEMİŞTİ"

Torrent'in ilk 3 maçında mağlubiyet alıp kalesinde toplam 9 gol gördüğünün altı çizilirken, bu durumun Flamengo zamanlarını hatırlattığı yazıldı. İspanyol teknik adamın, Flamengo'nun başında 23 maçta 36 gol yediği hatırlatıldı.