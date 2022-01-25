GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan transfer harekatı! İşte listedeki isimler... (GS spor haberi)

Ara transferde ilk hamlesi Gedson Fernandes olan Galatasaray, bir buçuk yıllığına kiralanan Portekizli yıldızı bu hafta içerisinde İstanbul'a getirecek.
Ara transferde ilk hamlesi Gedson Fernandes olan Galatasaray, bir buçuk yıllığına kiralanan Portekizli yıldızı bu hafta içerisinde İstanbul'a getirecek.
Büyük eleştiri altında bulunan yönetimin hedefi, 6 Şubat'taki Alanya deplasmanına diğer transferleri de yetiştirmeyi hedefliyor. Gedson dışında bir defansif orta saha takviyesi de gündemde.
Galatasaray'ın listesinde Ross Barkley, Amadou Diwara, Nampalys Mendy, Orel Mangala gibi isimler bulunuyor. Kaleci konusunu da sarı-kırmızılılar, Sinan Bolat, Okan Kocuk ve İnaki Pena arasında gidip geliyor.