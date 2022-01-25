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GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan transfer harekatı! İşte listedeki isimler... (GS spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Gedson Fernandes'i kadrosuna katan sarı kırmızılıların, defansif orta saha ve kaleci arayışları da devam ediyor. İşte listedeki isimler ve tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 06:50
GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan transfer harekatı! İşte listedeki isimler... (GS spor haberi)

Ara transferde ilk hamlesi Gedson Fernandes olan Galatasaray, bir buçuk yıllığına kiralanan Portekizli yıldızı bu hafta içerisinde İstanbul'a getirecek.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan transfer harekatı! İşte listedeki isimler... (GS spor haberi)

Büyük eleştiri altında bulunan yönetimin hedefi, 6 Şubat'taki Alanya deplasmanına diğer transferleri de yetiştirmeyi hedefliyor. Gedson dışında bir defansif orta saha takviyesi de gündemde.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan transfer harekatı! İşte listedeki isimler... (GS spor haberi)

Galatasaray'ın listesinde Ross Barkley, Amadou Diwara, Nampalys Mendy, Orel Mangala gibi isimler bulunuyor. Kaleci konusunu da sarı-kırmızılılar, Sinan Bolat, Okan Kocuk ve İnaki Pena arasında gidip geliyor.

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