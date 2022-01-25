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Düşme hattında büyük savaş

Galatasaray ateş hattına doğru ilerlerken alt tarafta ciddi bir ayakta kalma savaşı yaşanıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 06:50
Düşme hattında büyük savaş

Galatasaray ateş hattına doğru ilerlerken alt tarafta ciddi bir ayakta kalma savaşı yaşanıyor. İşte alt sırada Cimbom'u zorlayacak rakiplerin durumu:

Kasımpaşa 5'te 5 yaptı. Kayserispor'u 3-1 yendi. 27 puan -1 averajla Galatasaray'ın üstünde 13'üncü sırada...
Göztepe 4'te 4 yaptı. Başakşehir'i İstanbul'da 2-1 yendi. 27 puan ve -3 averajla Galatasaray'ın üstünde 14'ün sırada...
Giresunspor sahasında Alanyaspor'a 2-1 yenilince 26 puanla Galatasaray'ın bir basamak altında 16'ncı sırada kaldı.
Antalyaspor sahasında Gaziantep'le 0-0 berabere kaldı. 24 puana çıktı. 17'nci Antalyaspor'la Galatasaray arasında 1 galibiyetlik fark var.
Çaykur Rizespor 22 puanla 18. sırada... Antalya galibiyetinin ardından bu hafta Hatay deplasmanından da 1 puanla döndü.

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