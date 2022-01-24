Yine Taylan yine facia!

Dakikalar 90'ı gösterirken, sarı-kırmızılılarda kaleci Fatih savunmadan paslaşarak çıkmak istedi. Fatih, önündeki Taylan'a pasını verdi. Yanındaki arkadaşına pas vermek isteyen 27 yaşındaki orta sahanın pası kısa düştü. Araya giren Visca, şık bir vuruşla ağları havalandırıp galibiyeti getirdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünlerde ve sosyal medyada Taylan'a büyük bir tepki gösterdi. Genç orta saha, bu sezon 2. haftadaki Kasımpaşa maçında kaleci Muslera'nın pasını kontrol edemeyince Paşa skoru 2-2'ye getirmişti.

FATİH DAHA NE YAPSIN!

Galatasaray'da eleştirilen İsmail Çipe'nin yerine derbide Fatih Öztürk kaleyi devraldı. Fatih, bu sezon ilk kez Süper Lig'de forma giydi. Tecrübeli eldiven, 3 kurtarışa imza atarken, kalesinde güven verdi. Defans hataları ile gelen gollerde yapacak bir şeyi yoktu.