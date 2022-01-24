Yine Taylan yine facia!

Derbide son 6 dakikada yediği gollerle yıkılan Galatasaray'da Taylan Antalyalı yaptığı büyük hatayla maça damga vurdu. Dakikalar 90'ı gösterirken, sarı-kırmızılılarda kaleci Fatih savunmadan paslaşarak çıkmak istedi. Fatih, önündeki Taylan'a pasını verdi. Yanındaki arkadaşına pas vermek isteyen 27 yaşındaki orta sahanın pası kısa düştü. Araya giren Visca, şık bir vuruşla ağları havalandırıp galibiyeti getirdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünlerde ve sosyal medyada Taylan'a büyük bir tepki gösterdi. Genç orta saha, bu sezon 2. haftadaki Kasımpaşa maçında kaleci Muslera'nın pasını kontrol edemeyince Paşa skoru 2-2'ye getirmişti.