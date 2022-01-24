Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Galatasaray-Trabzonspor derbisini değerlendirdi

Torrent'se iki kariyerli ve deneyimli ismi Babel ile Feghouli'den medet ummuştu. İspanyol hoca bu iki ismi bir sonraki maçta ilk onbire koyarsa hangimiz şaşırırız ki!.. Nwakaeme'nin "maç eksiği" de hayli dikkat çekiyordu ama Bakasetas müthiş bir golle "geri dönüşünü" ilan ediyordu. Babel'in kavisli şutunda Trabzon'un süper kahramanı Uğurcan "sezonun kurtarışları" videosuna bir katkı daha yaptı. Tam maç berabere bitiyordu ki sahneye klasikleşen hatasıyla yine Taylan çıktı ve Visca cezayı kesti. "Galatasaray umut veriyor" denerek yorumlanacak maç "yönetim istifa" tezahüratlarıyla bitti. İyi bir kalecinin ne olduğunu idrak ettiğimiz bir maç daha geride kaldı.
ERMAN TOROĞLU - ŞAMPİYONLUĞUN YARIM İLAMI
Çok nadir seyredilebilecek bir maçtı. Ne isterseniz vardı, aşk, ihtiras, goller, üzüntüler, sevinçler… Galatasaray ilk yarıda her hattıyla iyi oynadı. Maçı 3-0'a getirebilirlerdi. Özellikle kaleci Uğurcan Çakır, arkadaşına çarpıp gelen o topu kontrpiyede kalmasına rağmen çıkardı. Bence maçın dönüm noktasıydı. 2-0 olsaydı ne olurdu? Trabzonspor için kesinlikle iyi olmazdı. Peki ilk yarı Trabzonspor neden kötüydü? Hiçbir futbolcu birbirine yardım etmedi, baskı yapamadılar, futbol kavgası yapamadılar, ikili mücadeleleri kaybettiler, nadir kazandıkları topları da rakibe verdiler. Takım olarak kötü oynadılar.
Galatasaray da takım olarak ilk yarı bayağı iyi işler yaptı. Ama ikinci golü atamadıkları için maçı bitiremediler. İkinci yarı başladı. Bu sefer Trabzonspor rakibe baskı yapmaya başladı. Baktılar ki ilk yarıdaki oyunla bu stattan çıkamayacaklar, daha çok baskı yapıp top kazanmaya başladılar. Bu işleri yaparken rakip de kendilerine müthiş yardım etti. Galatasaray iki tane gol yedi ki evlere şenlik… Öncelikle kazanamıyorsan kaybetme. Defansta bu kadar üst üste hata yaparsanız ve rakibe top kaptırırsanız olacağı bu. Bu maç bence Trabzonspor'un şampiyonluğunun yarım ilamıdır!