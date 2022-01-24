Son dakika spor haberleri: Spor yazarları Galatasaray-Trabzonspor derbisini değerlendirdi

"Kaleci yarım takımdır" deriz değil mi? Maç 1-1… Taylan'a topu atıyorsun, Taylan top tekniği çok yüksek bir oyuncu değil. O topu ona atmayacaksın. Feghouli'ye, Babel'e atabilirsin ama Taylan'a atamazsın. İşte atarsan kaptırır, karşıda da Visca diye bir adam varsa golü kalende görürsün. Diyorum ya tecrübe farklı bir şey. Hakem için zor maçtı. Zemin ağırdı. Galatasaray'ın kazandığı penaltıyı görüp kendisi verse daha iyi olurdu. Onun haricinde ayağa basma pozisyonları var ama böyle bir maçı mümkün olduğu kadar oynatmaya çalıştı. Öyle olduğu halde iki taraf futbolcularından da dokunduğun zaman bazıları bas bas yerlerde bağırıyorlardı. Mesela G.Saray'da Ömer'in olduğu gibi…

Yalnız şu dikkatimi çekiyor; Gençlerbirliği'nden Trabzonspor'a gelen Berat Özdemir. Şöyle bir dikkatle izliyorum. Hiç üstüne koymuyor. Yahu kardeşim yanında Bakasetas, Nwakaeme, Hamsik gibi adamlar var. Artık onlardan bir şeyler kap. Ama sen hala olduğun yerde sayıyorsun. Böyle gidersen bu takımda ilk 11'de yer bulamazsın. Her maç üzerine koyman lazım. Saç rengini değiştirmekle futbol oynanmıyor. Önce oyun kaliteni geliştir, saçından önce! Sahada saç renginle fark edilme, oyun kalitenle fark edil.