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Son dakika spor haberleri: Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Atilla Karaoğlan yorumu!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği lider Trabzonspor'a, 2-1 yenildi. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, mücadeleyi yorumlarken maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ın performansını da değerlendirdi. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 08:32
Son dakika spor haberleri: Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Atilla Karaoğlan yorumu!

AHMET ÇAKAR - BRAVO ATİLLA KARAOĞLAN!

Dün geceki maç gibi maç zor gelir. Terim'in gazabı ve kâbusu devam ediyor. Trabzonspor belki de sezonun en kötü futbollarından birini oynadı ama son 10 dakikada 1-0 mağlup götürdüğü maçı kazanıverdi. Dün akşam için söylenebilecek tek bir şey var; kaleci Uğurcan, Trabzonspor'un yarısı. Şayet Trabzonspor maçı kazanmışsa ne Bakasetas ne de Visca sayesinde oldu. Maçı kurtaran adam tartışmasız kaleci Uğurcan.

Son dakika spor haberleri: Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Atilla Karaoğlan yorumu!

Birinci kırılma noktası; 39. dakikada Berkan'ın vurup kontrpiyede kaldığı pozisyonu müthiş bir refleks ile çıkardı. İkinci kırılma noktası; 1-1'den sonra Babel'in şutunu çıkardı. Ve üçüncü kırılma noktası; son saniyelerde Babel'in köşeye giden kafa şutunu çıkartmasıyla Trabzonspor maçı aldı. Bir de maçı verenlere bakalım...

Son dakika spor haberleri: Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Atilla Karaoğlan yorumu!

Mücadele 1-0, uzatmalarla birlikte yaklaşık 10 dakika var. Marcao normal gelen topa kısa vuruyor. Bakasetas'a asist oluyor o da vuruş kalitesiyle köşeye bırakıp beraberliği getiriyor. Aslında Trabzonspor 'Kurtulduk' diyor... 'Çok kötü oynarken bir puan da fena değil' derken sahneye bu sefer Taylan çıkıyor. Kaleciden aldığı topu yanındaki Visca'ya pas olarak veriyor. O da kaleci hazırlıksızken net vuruyor.

Son dakika spor haberleri: Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Atilla Karaoğlan yorumu!

Dün geceki galibiyet bence Trabzonspor'a şampiyonluğu getirdi. Kazanmayı asla hak etmediler, hatta maçın geneline bakarsak da maçın hakkı G.Saray'ındı. Ama bu mağlubiyet G.Saray'ı düşme potasına soktu. Bence Fatih Terim'e yapılan yanlış da Galatasaray'ın üzerine kâbus gibi çöktü. Hakem Atilla Karaoğlan'ı gözlerinden öpüyorum. Bence fevkâlade bir maç yönetti. Penaltı kararı doğru, kartları doğru, oyuncuya yaklaşımı doğru. Böyle bir derbi için söylenecek tek bir şey var; bravo Atilla.

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