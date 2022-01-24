Son dakika spor haberleri: Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Atilla Karaoğlan yorumu!

AHMET ÇAKAR - BRAVO ATİLLA KARAOĞLAN! Dün geceki maç gibi maç zor gelir. Terim'in gazabı ve kâbusu devam ediyor. Trabzonspor belki de sezonun en kötü futbollarından birini oynadı ama son 10 dakikada 1-0 mağlup götürdüğü maçı kazanıverdi. Dün akşam için söylenebilecek tek bir şey var; kaleci Uğurcan, Trabzonspor'un yarısı. Şayet Trabzonspor maçı kazanmışsa ne Bakasetas ne de Visca sayesinde oldu. Maçı kurtaran adam tartışmasız kaleci Uğurcan.

Birinci kırılma noktası; 39. dakikada Berkan'ın vurup kontrpiyede kaldığı pozisyonu müthiş bir refleks ile çıkardı. İkinci kırılma noktası; 1-1'den sonra Babel'in şutunu çıkardı. Ve üçüncü kırılma noktası; son saniyelerde Babel'in köşeye giden kafa şutunu çıkartmasıyla Trabzonspor maçı aldı. Bir de maçı verenlere bakalım...