Nelsson: Aptalca goller yiyoruz

Savunmada iyi bir performans ortaya koyan Victor Nelsson, maçın ardından çok üzgündü. Danimarkalı oyuncu, "Birçok problemimiz var. Sadece gol atıp yemek değil. Gol atıyoruz ama gol yiyoruz. Daha çok kişisel olan hatalardan aptalca goller yiyoruz. Çok fazla şey söyleyemiyorum bu konuda" diye konuştu.
Savunmadaiyi bir performans ortaya koyan Victor Nelsson, maçın ardından çok üzgündü. Danimarkalı oyuncu, "Birçok problemimiz var. Sadece gol atıp yemek değil. Gol atıyoruz ama gol yiyoruz. Daha çok kişisel olan hatalardan aptalca goller yiyoruz. Çok fazla şey söyleyemiyorum bu konuda" diye konuştu.