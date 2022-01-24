Haberler Galatasaray Nelsson: Aptalca goller yiyoruz

Nelsson: Aptalca goller yiyoruz

Savunmada iyi bir performans ortaya koyan Victor Nelsson, maçın ardından çok üzgündü. Danimarkalı oyuncu, "Birçok problemimiz var. Sadece gol atıp yemek değil. Gol atıyoruz ama gol yiyoruz. Daha çok kişisel olan hatalardan aptalca goller yiyoruz. Çok fazla şey söyleyemiyorum bu konuda" diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 06:59
Nelsson: Aptalca goller yiyoruz
Savunmada iyi bir performans ortaya koyan Victor Nelsson, maçın ardından çok üzgündü. Danimarkalı oyuncu, "Birçok problemimiz var. Sadece gol atıp yemek değil. Gol atıyoruz ama gol yiyoruz. Daha çok kişisel olan hatalardan aptalca goller yiyoruz. Çok fazla şey söyleyemiyorum bu konuda" diye konuştu.
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