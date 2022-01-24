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Galatasaray transfer haberleri | "Gedson Fernandes bugün İstanbul'da olacak"

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'a yenilen Galatasaray'da kriz sürüyor. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Domenec Torrent'e Gedson Fernandes ismi sorulmuş ancak 'spekülasyon' yanıtını vermişti. Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'ya göre ise Gedson Fernandes bugün İstanbul'da olacak. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 10:48
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Galatasaray transfer haberleri | "Gedson Fernandes bugün İstanbul'da olacak"

Süper Lig'de yaşadığı krizi bir türlü sonlandıramayan Galatasaray, son olarak Trabzonspor'a da kaybetti. Transfere ağırlık veren sarı kırmızılılar için Gedson Fernandes ismi ön plana çıksa da, teknik direktör Domecec Torrent maçın ardından 'spekülasyon' açıklaması yapmıştı.

"BUGÜN İSTANBUL'A GELECEK"

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'ya göre ise Gedson Fernandes transferi tamamlandı. Buna göre 1.5 yıllık anlaşma boyunca oyuncunun maaşının tamamı Galatasaray tarafından karşılanacak.

Evrakların yetişmesi halinde ise Gedson Fernandes bugün İstanbul'da olacak.

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