Galatasaray transfer haberleri | "Gedson Fernandes bugün İstanbul'da olacak"

Süper Lig'de yaşadığı krizi bir türlü sonlandıramayan Galatasaray, son olarak Trabzonspor'a da kaybetti. Transfere ağırlık veren sarı kırmızılılar için Gedson Fernandes ismi ön plana çıksa da, teknik direktör Domecec Torrent maçın ardından 'spekülasyon' açıklaması yapmıştı.

"BUGÜN İSTANBUL'A GELECEK"

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'ya göre ise Gedson Fernandes transferi tamamlandı. Buna göre 1.5 yıllık anlaşma boyunca oyuncunun maaşının tamamı Galatasaray tarafından karşılanacak.



Evrakların yetişmesi halinde ise Gedson Fernandes bugün İstanbul'da olacak.

Galatasaray are preparing paperworks to be signed with Benfica for Gedson Fernandes deal. Loan until June 2023 and full salary will be covered by Gala for next 18 months. 🇵🇹 #Galatasaray



Gedson is expected in Istanbul today if all details are settled.https://t.co/5mroiDUo35