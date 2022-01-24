GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan flaş hamle! Beşiktaşlı yıldız Cyle Larin... (GS spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Süper Lig'de milli araya Trabzonspor mağlubiyeti ile giren Galatasaray'da flaş bir transfer hamlesi geldi.

GALATASARAY'DAN FLAŞ HAMLE A Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cyle Larin ile ilgileniyor. Galatasaraylı yetkililerin, Kanadalı golcünün Beşiktaş'la olan durumunu sorduğu belirtildi.