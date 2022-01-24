Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan flaş hamle! Beşiktaşlı yıldız Cyle Larin... (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan flaş hamle! Beşiktaşlı yıldız Cyle Larin... (GS spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatın ardından transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cyle Larin ile ilgileniyor. İşte tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 19:45
GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan flaş hamle! Beşiktaşlı yıldız Cyle Larin... (GS spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Süper Lig'de milli araya Trabzonspor mağlubiyeti ile giren Galatasaray'da flaş bir transfer hamlesi geldi.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan flaş hamle! Beşiktaşlı yıldız Cyle Larin... (GS spor haberi)

GALATASARAY'DAN FLAŞ HAMLE

A Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cyle Larin ile ilgileniyor. Galatasaraylı yetkililerin, Kanadalı golcünün Beşiktaş'la olan durumunu sorduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan flaş hamle! Beşiktaşlı yıldız Cyle Larin... (GS spor haberi)

ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK ROL OYNADI

Geçen sezon Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise çıktığı 25 maçta 7 gol atma başarısı gösterdi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor