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Fransızlar duyurdu! Galatasaray Alvaro Gonzalez'in peşinde

Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçların ardından küme düşme hattına yaklaşan Galatasaray, ara transfer çalışmalarına hız verirken, Fransız basınından flaş bir iddi geldi. Sarı-kırmızılıların, Marsilya'da gözden düşen 32 yaşındaki savunma oyuncusu Alvaro Gonzalez'i gündemine aldığı öne sürüldü. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 20:29 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 20:29
UĞUR SARIKAYA
Fransızlar duyurdu! Galatasaray Alvaro Gonzalez'in peşinde

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar için Fransız basınından flaş bir iddia geldi.

RMC Sport'da yer alan habere göre; savunmasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın Marsilya'da gözden düşen 32 yaşındaki defans oyuncusu Alvaro Gonzalez'i gündemine aldığı kaydedildi.

Galatasaray'ın, İspanyol savunma oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmaya hazırlandığı ifade edildi.

Başkan Pablo Longoria ve teknik direktör Jorge Sampaoli tarafından takımda istenmeyen Gonzalez'in de sarı-kırmızılılara sıcak baktığı öne sürüldü.

Marsilya ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek 32 yaşındaki Gonzalez, bu sezon sadece 10 maçta görev yaptı.

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