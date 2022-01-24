Domenec Torrent: Çok mutsuzum

Galatasaray Teknik direktörü Domenec Torrent, kazanabilecekleri bir maçtan puansız ayrıldıkları için mutsuz olduğunu söyledi. Mücadeleye çok iyi başladıklarını, özellikle ilk yarıda çok sayıda pozisyon bulup rakibe nefes aldırmadıklarını kaydeden İspanyol çalıştırıcı, "Bu dakikalarda yakaladığımız pozisyonları gole çevirip farkı açmalıydık, bunu başaramadık. İkinci devre ise oyundan kopmaya başladık. Trabzonspor'un baskısına karşılık veremedik. Beraberlik sonrası bulduğumuz fırsatlarda ise Uğurcan çok iyiydi" dedi.



FUTBOL BAZEN ADİL DEĞİLDİR!

Çok basit bir hata ile kaybetmenin can sıkıcı olduğunu dile getiren 59 yaşındaki teknik adam, "Maç kazanamamak takım üzerinde sürekli baskı oluşturmuş, bunu kırmak için uğraşıyoruz. Oyundan düşüşleri engelleyemiyoruz, farkı açacak golleri atamıyoruz, her maç aynı senaryoyu yaşıyoruz. Bazen futbol adil değildir. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Geldiğimizden beri puan alamadık. Bunu da kabul etmek lazım. Umarım verilen arada eksikleri düzeltebiliriz" dedi.