Haberler Galatasaray Galatasaray'da Trabzonspor derbisi sonrası istifa gelebilir! Burak Elmas...

Galatasaray'da Trabzonspor derbisi sonrası istifa gelebilir! Burak Elmas...

Galatasaray'da son dakika haberi... Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Buna göre Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Trabzonspor maçından da mağlubiyet alınması halinde seçime gidecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 06:50
Galatasaray'da Trabzonspor derbisi sonrası istifa gelebilir! Burak Elmas...

Galatasaray için Trabzonspor maçı birçok açıdan önem taşıyor. Sarı-kırmızılı ekip kazanması halinde rahat bir nefes alacak. Kaybedilmesi halinde ise düşme tehlikesi tavan yapacak. Bu durum Fatih Terim'in ayrılığıyla birlikte taraftarla arası açılan yönetimi de direkt etkileyecek.

Galatasaray'da Trabzonspor derbisi sonrası istifa gelebilir! Burak Elmas...

Artık tepkileri göğüslemekte zorlanan Başkan Burak Elmas, derbide de mağlubiyet alınması halinde seçim kararı alacak.

Galatasaray'da Trabzonspor derbisi sonrası istifa gelebilir! Burak Elmas...

Son yapılan toplantıda yöneticilerin de bu yönde taleplerini Elmas'a ilettikleri ve başkanın da kabul ettiği öğrenildi. Elmas'ın son dönemde çok stres yaşadığı ve çeşitli sağlık problemlerinin ortaya çıkmaya başladığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

DİĞER
Esra Erol aşıkları buluşturdu! Esra Erol’da kayınvalidelerin savaşı dikkat çekti!
Bozyer köyünde öldürülen çiftin gizemini çözerken Müge Anlı'yı bile şoke eden detay! Meğerse köydeki birçok kişi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor