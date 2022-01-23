Galatasaray'da Trabzonspor derbisi sonrası istifa gelebilir! Burak Elmas...

Galatasaray için Trabzonspor maçı birçok açıdan önem taşıyor. Sarı-kırmızılı ekip kazanması halinde rahat bir nefes alacak. Kaybedilmesi halinde ise düşme tehlikesi tavan yapacak. Bu durum Fatih Terim'in ayrılığıyla birlikte taraftarla arası açılan yönetimi de direkt etkileyecek.

Son yapılan toplantıda yöneticilerin de bu yönde taleplerini Elmas'a ilettikleri ve başkanın da kabul ettiği öğrenildi. Elmas'ın son dönemde çok stres yaşadığı ve çeşitli sağlık problemlerinin ortaya çıkmaya başladığı gelen bilgiler arasında yer aldı.