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Galatasaray'da flaş kaleci gelişmesi! Okan Kocuk için için girişimler başlıyor

Galatasaray'da son dakika haberi... Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleyi İsmail Çipe'ye devreden ve İsmail'in yediği hatalı goller sonrası puan kayıpları yaşayan Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşanıyor. Galatasaraylı yetkililer, sezon başında Giresunspor'a kiraladığı Okan Kocuk'u geri almak için Karadeniz ekibiyle masaya oturuyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 07:04
Galatasaray'da flaş kaleci gelişmesi! Okan Kocuk için için girişimler başlıyor

Galatasaray, kalede yaşanan sorunu Okan Kocuk'u geri çağırarak çözmek istiyor. Giresunspor yönetimi, sarı-kırmızılı ekibe, "Okan'ı istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bize önceden haber verin ki önlemimizi alalım" diye haber yollamış ancak herhangi bir yanıt alamamıştı.

Galatasaray'da flaş kaleci gelişmesi! Okan Kocuk için için girişimler başlıyor

Galatasaray'ın Okan için harekete geçmesiyle Giresunspor zor durumda kaldı. İki takım yöneticilerinin bu hafta içinde bir araya geleceği ve konuyu masaya yatıracakları öğrenildi.

Galatasaray'da flaş kaleci gelişmesi! Okan Kocuk için için girişimler başlıyor

Öte yandan Karadeniz ekibinin, Okan'ın bonservisini almak istediklerini söyleyerek Galatasaray yönetiminin karşısında kontra bir teklifle çıkma ihtimali de kulislerde konuşuluyor. "Yedek olmak istemiyorum" diyerek Giresunspor'a giden Okan'ın da Giresunspor'da kalmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

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