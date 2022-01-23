Galatasaray'da flaş kaleci gelişmesi! Okan Kocuk için için girişimler başlıyor

Galatasaray, kalede yaşanan sorunu Okan Kocuk'u geri çağırarak çözmek istiyor. Giresunspor yönetimi, sarı-kırmızılı ekibe, "Okan'ı istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bize önceden haber verin ki önlemimizi alalım" diye haber yollamış ancak herhangi bir yanıt alamamıştı.

Galatasaray'ın Okan için harekete geçmesiyle Giresunspor zor durumda kaldı. İki takım yöneticilerinin bu hafta içinde bir araya geleceği ve konuyu masaya yatıracakları öğrenildi.