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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Portekiz basını Gedson Fernandes'in Galatasaray'a yakın olduğunu duyurdu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiraladığı genç orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i bir kez daha kadrosuna katmak üzere... İddia Portekiz basınından geldi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 14:27
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Portekiz basını Gedson Fernandes'in Galatasaray'a yakın olduğunu duyurdu

Süper Lig'de zirvenin bir hayli uzağında kalan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların bir numaralı gündemi ise Gedson Fernandes...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Portekiz basını Gedson Fernandes'in Galatasaray'a yakın olduğunu duyurdu

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giyen genç orta saha oyuncusu sergilediği performansla taraftarların sevgisini kazanmıştı. Aslan, sezon başında bir kez daha kiralamak istediği Gedson'da mutlu sona ulaşamamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Portekiz basını Gedson Fernandes'in Galatasaray'a yakın olduğunu duyurdu

Ancak ara transferde Gedson Fernandes yeniden Galatasaray forması giymeye yakın. Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre iki kulüp oyuncunun 1.5 yıllık kiralanması konusunda mutabakata vardı.

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