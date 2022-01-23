GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Portekiz basını Gedson Fernandes'in Galatasaray'a yakın olduğunu duyurdu

Süper Lig'de zirvenin bir hayli uzağında kalan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların bir numaralı gündemi ise Gedson Fernandes...

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giyen genç orta saha oyuncusu sergilediği performansla taraftarların sevgisini kazanmıştı. Aslan, sezon başında bir kez daha kiralamak istediği Gedson'da mutlu sona ulaşamamıştı.