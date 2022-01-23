Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi Domenec Torrent konuştu! Ryan Babel...

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Trabzonspor maçı öncesi yayıcı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Çalışmak için kamp yapmak bir fırsat olacak. İstanbul'da kalma veya İstanbul dışında çalışma fırsatımız olabiliriz. Çift antrenman yapmayı düşünüyoruz, ki yeni taktiklerden haberdar olsunlar ve hızlı bir şekilde gelişsinler.

7 gün içinde 3 maç olduğunu, gelmeden önce biliyorduk. Birçok oyuncumuzun eksik olduğunu da. Moral açısından oyuncular için zor bir süreçti ancak bunu geri kazanırsak, bu takım zaten Avrupa'da önemli maçlar kazanmış bir takım.

İlerideki oyuncuları çok golcü oyuncular, bunu düşünmemiz lazım. Herhangi bir tartışma olmadan liderler, puan farkı açmış durumdalar. 30-40 dakika kadar Babel'in yardımcı olabileceğini düşünüyorum, Feghouli de bize yardımcı olabilir. Yeni geldi."