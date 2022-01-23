Galatasaray-Trabzonspor maçı CANLI İZLE | GS-TS derbi izle

Süper Lig'de heyecan 23. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın maçında Galatasaray sahasında lider Trabzonspor'u ağıylıyor. Nef Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarına dur demek isteyen iki ezeli rakipte mutlak 3 puan için sahada. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 19.00'da çalan Galatasaray - Trabzonspor maçı beIN Sports HD1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.

GALATASARAY-TRABZONSPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih, Boey, Marcao, Nelsson, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Halil

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Berat, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, takımının ligin 22'nci haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olduğu müsabakanın ilk 11'ine göre, Trabzonspor karşılaşmasının 11'inde 5 değişiklik yaptı. İsmail Çipe, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Van Aanholt ve Morutan'ı kesen İspanyol teknik adam, bu oyuncuların yerine Fatih Öztürk, Boey, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Emre Kılınç'a ilk 11'de görev verdi.

Galatasaray sahaya; Fatih Öztürk, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu ilk 11'iyle çıktı.

FEGHOULI 3 MAÇ SONRA KADRODA

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Cezayir'in kadrosunda olan Sofiane Feghouli takımının turnuvaya veda etmesinin ardından Galatasaray'a döndü. Cezayirli futbolcu son olarak sarı kırmızılı takımın ligin 19'uncu haftasında oynadığı Fraport TAV Antalyaspor maçında süre alırken, takımının turnuvaya veda edip yeniden Galatasaray'a dönmesinin ardından Trabzonspor maçının kadrosunda yer aldı ve maça yedek kulübesinde başladı.

FATİH ÖZTÜRK KALEYİ ALDI

Galatasaray'ın deneyimli kalecilerinden Fatih Öztürk, bu sezon ilk kez Trabzonspor karşısında süre aldı. Muslera'nın sakatlığından sonra kaleyi devralan İsmail Çipe'nin istenilen performansı sergileyememesi sonrasında kaleyi devralan Fatih Öztürk, bu sezon ilk kez Trabzonspor karşısında sahaya çıktı.

TRABZONSPOR'DA 2 İSİM DEĞİŞTİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının ligin 22'nci haftasında GZT Giresunspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ilk 11'ine göre Galatasaray karşısında 2 ismi değiştirdi.

Hüseyin Türkmen ve Abdülkadir Ömür kadroda yer almazken, bu oyuncuların yerine yeni transfer Puchacz ve Nwakaeme karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında şu ilk 11'le sahaya çıktı: Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Denswil, Puchacz, Berat Özdemir, Dorukhan Toköz, Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius.

MAÇ KAR YAĞIŞI ALTINDA OYNANDI

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan maç, kar yağışı altında oynandı. İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı, kritik maçı da etkilerken, Nef Stadyumu zemininde maçı etkileyecek herhangi bir sorun yaşanmadı.

Öte yandan sarı kırmızılı taraftarlar, yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarına rağmen Nef Stadyumu tribünlerinde yerlerini alarak takımlarını yalnız bırakmadı.

SELAHATTİN BEYAZIT ANILDI

Hayata veda eden Galatasaray'ın efsane başkalarından Selahattin Beyazıt, Trabzonspor maçında unutulmadı. Sarı kırmızılı futbolcular ısınma öncesinde, "Selahattin Beyazıt - Başımız sağ olsun" yazılı pankartla sahaya çıktı.

Ayrıca, Selahattin Beyazıt ve A Milli Takım ile Altay'ın eski futbolcusu Mustafa Turgat'ın vefatı dolayısıyla maç öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.