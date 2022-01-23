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Galatasaray-Trabzonspor derbisi öncesi kar uyarısı! Maç saatinde...

Son dakika Galatasaray-Trabzonspor maçı haberleri... Süper Lig'in 23. haftası kritik bir derbi mücadelesine sahne olacak. Ligde zirveden bir hayli uzaklaşan Galatasaray, sahasında lider Trabzonspor'u konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi meteorolojiden kar uyarısı yapıldı. İşte detaylar... (GS TS maçı haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 10:24
Galatasaray-Trabzonspor derbisi öncesi kar uyarısı! Maç saatinde...

Süper Lig'in 23. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Ligde üst üste aldığı kötü sonuçlarla zirveden oldukça uzaklaşan Galatasaray, sahasında lider Trabzonspor'u ağırlayacak.

Galatasaray-Trabzonspor derbisi öncesi kar uyarısı! Maç saatinde...

Karşılaşma öncesi en çok merak edilen konulardan biri de hava durumu... Milliyet'te yer alan habere göre yoğun kar yağışı ülke çapında etkisini gösterirken, Galatasaray ile Trabzonspor arasında bu akşam saat 19.00'da Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşması için de kar uyarısı yapıldı.

Galatasaray-Trabzonspor derbisi öncesi kar uyarısı! Maç saatinde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre maç saatinde Nef Stadı'nda hava sıcaklığının 1 derece olması beklenirken, saat 17.00'de başlayacak kar yağışının karşılaşma saatinde de etkili olacağı tahmininde bulunuldu.

Galatasaray-Trabzonspor derbisi öncesi kar uyarısı! Maç saatinde...

Süper Lig'in 22. haftasında 18 Ocak Salı günü oynanması planlanan Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı ve 19 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan Çaykur Rizespor-Antalyaspor karşılaşmaları yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. Rizespor-Antalyaspor karşılaşması bir gün sonra kaldığı dakikadan devam ederek tamamlanmıştı.

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