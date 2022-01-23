GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın kasasından Gustavo Assunçao için bu rakam çıktı!

Galatasaray'ın kiralık sözleşmesini feshettiği Gustavo Assunçao, sarı-kırmızılı kulüpte sadece 134 dakika forma giymesine karşılık ciddi bir gelirin sahibi oldu.
Galatasaray'ın kiralık sözleşmesini feshettiği Gustavo Assunçao, sarı-kırmızılı kulüpte sadece 134 dakika forma giymesine karşılık ciddi bir gelirin sahibi oldu.
Aslan'da Gustavo Assunçao dönemi resmen biterken, sarı-kırmızılı taraftarların futbol sahasından çok sosyal medyadaki paylaşımları ile görebildiği Brezilyalı futbolcunun maliyeti de olay oldu.
Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın yıllık kazancının tamamı olan 450 bin euro'yu ödeyerek kiralık sözleşmesini feshettiği Assunçao'nun kiralama ücreti ile kulübe olan maliyeti 550 bin euro oldu.
Galatasaray formasıyla sadece 134 dakika sahada kalan Brezilyalı orta saha oyuncusunun dakikası ise sarı-kırmızılı kulübe 62 bin TL'ye patladı. Sadece Kayserispor maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika görev yapan Assunçao, Konyaspor'a karşı ise 45 dakika oynadı. Bu iki maç dışında Cimbom'da şans bulamadı.
Galatasaray'da forma giydiği dakika başına 62 bin TL kazanan Assunçao, bonservisinin bulunduğu Famalicao'da ise senelik 110 bin dolara oynuyordu.