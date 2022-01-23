Brezilya’da yankılandı

Galatasaray'ın Torrent ile iki maç üst üste kaybetmesi, ligde düşme potasına yaklaşması Brezilya'da da gündem oldu. ESPN+'ta yapılan yayın sırasında programcılar gecenin sonuçları üzerine yorumlar yaptı.
Galatasaray'ın Torrent ile iki maç üst üste kaybetmesi, ligde düşme potasına yaklaşması Brezilya'da da gündem oldu. ESPN+'ta yapılan yayın sırasında programcılar gecenin sonuçları üzerine yorumlar yaptı. Galatasaray'ın sahasında 3-1 yenilmesiyle ilgili olarak programın yorumcusu, "Domenec Torrent, Flamengo'da 100 gün bile dayanamamıştı. Böyle giderse Türkiye'de kaderi farklı olmayacak" iddiasını ortaya attı.