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Brezilya’da yankılandı

Galatasaray'ın Torrent ile iki maç üst üste kaybetmesi, ligde düşme potasına yaklaşması Brezilya'da da gündem oldu. ESPN+'ta yapılan yayın sırasında programcılar gecenin sonuçları üzerine yorumlar yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 06:50
Brezilya’da yankılandı
Galatasaray'ın Torrent ile iki maç üst üste kaybetmesi, ligde düşme potasına yaklaşması Brezilya'da da gündem oldu. ESPN+'ta yapılan yayın sırasında programcılar gecenin sonuçları üzerine yorumlar yaptı. Galatasaray'ın sahasında 3-1 yenilmesiyle ilgili olarak programın yorumcusu, "Domenec Torrent, Flamengo'da 100 gün bile dayanamamıştı. Böyle giderse Türkiye'de kaderi farklı olmayacak" iddiasını ortaya attı.
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