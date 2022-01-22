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Taylan’a derbi şansı

Hatayspor deplasmanında rakibine müdahalesi sonucu direkt kırmızı kart gören Taylan Antalyalı'nın 2 maçlık cezası Tahkim Kurulu tarafından 1 maça indirildi. Kasımpaşa karşısında takımı yalnız bırakan 26 yaşındaki futbolcu, böylece yarın Seyrantepe'de oynanacak olan Trabzonspor derbisinde formasını giyebilecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
Taylan’a derbi şansı
Hatayspor deplasmanında rakibine müdahalesi sonucu direkt kırmızı kart gören Taylan Antalyalı'nın 2 maçlık cezası Tahkim Kurulu tarafından 1 maça indirildi. Kasımpaşa karşısında takımı yalnız bırakan 26 yaşındaki futbolcu, böylece yarın Seyrantepe'de oynanacak olan Trabzonspor derbisinde formasını giyebilecek. Galatasaray'da zorlu karşılaşma öncesi başka cezalı bulunmuyor.Hatay deplasmanında rakibine müdahalesi sonucu direkt kırmızı kart gören Taylan Antalyalı'nın cezası belli oldu. 26 yaşındaki futbolcu, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç cezası aldı. Kasımpaşa karşısında takımı yalnız bırakan Taylan, Trabzonspor maçında da olmayacak. Alanyaspor karşısında oynayabilecek. Galatasaray'da zorlu karşılaşma öncesi başka cezalı bulunmuyor.
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