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SPOR HABERİ - Dev derbi geldi çattı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Spor haberi... Süper Lig'de heyecan 23. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 23. hafta karşılaşmasında bu sezon beklentilerin oldukça altında bir performans gösteren ve ilk 22 hafta sonunda yalnızca 27 puan toplayarak tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, en yakın takipçisine 9 puan fark atan ve 51 puanla ligin zirvesinde bulunan Trabzonspor'u konuk ediyor. Ev sahibi ekip kazanarak camiadaki kötü havayı dağıtmak isterken, Karadeniz ekibi şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Karşılaşmaya kısa bir süre kala iki ekipte dev derbi için son hazırlıklarını yapıyor. İşte Galatasaray-Trabzonspor derbisine dair detaylar ve iki ekibin muhtemel 11'leri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 12:53
SPOR HABERİ - Dev derbi geldi çattı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında lider Trabzonspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemliklerini Bahattin Duran ile Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak üstlenecek.

SPOR HABERİ - Dev derbi geldi çattı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Ligde geride kalan 22 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 27 puan topladı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, haftaya liderin 24 puan gerisinde 13. sırada girdi.
Bordo-mavili takım ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgiyle 51 puan topladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

SPOR HABERİ - Dev derbi geldi çattı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

ALTI FUTBOLCUSUNDAN YARARLANAMAYACAK
Galatasaray'da 6 futbolcu, farklı nedenlerle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan ve Alpaslan Öztürk maçta yer almayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir Milli Takımı forması giyen Sofiane Feghouli ile Mısır Milli Takımı için ter döken Mustafa Muhammed de yarın kadroda bulunamayacak.

SPOR HABERİ - Dev derbi geldi çattı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

ÜÇ FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA
Cimbom'da 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. DeAndre Yedlin, Christian Luyindama ve Ömer Bayram, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

SPOR HABERİ - Dev derbi geldi çattı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

LİGDE SON 11 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 11 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atan Cimbom, kalesinde 17 gole engel olamadı.

SPOR HABERİ - Dev derbi geldi çattı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

AVERAJI EKSİDE
Ligde geride kalan 22 hafta sonrası sarı-kırmızılı takımın averajı eksi 4 olarak gerçekleşti. Bu sezon Süper Lig'de 27 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 31 gole engel olamadı.

SPOR HABERİ - Dev derbi geldi çattı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

İŞTE GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

SPOR HABERİ - Dev derbi geldi çattı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

GALATASARAY

İSMAİL

SPOR HABERİ - Dev derbi geldi çattı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

BOEY

SPOR HABERİ - Dev derbi geldi çattı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

NELSSON

SPOR HABERİ - Dev derbi geldi çattı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

MARCAO

SPOR HABERİ - Dev derbi geldi çattı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

VAN AANHOLT

SPOR HABERİ - Dev derbi geldi çattı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

TAYLAN

SPOR HABERİ - Dev derbi geldi çattı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

BERKAN KUTLU

SPOR HABERİ - Dev derbi geldi çattı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

KEREM AKTÜRKOĞLU

SPOR HABERİ - Dev derbi geldi çattı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

MORUTAN

SPOR HABERİ - Dev derbi geldi çattı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

FEGHOULI

SPOR HABERİ - Dev derbi geldi çattı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

HALİL

SPOR HABERİ - Dev derbi geldi çattı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

TRABZONSPOR

UĞURCAN

SPOR HABERİ - Dev derbi geldi çattı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

HUGO

SPOR HABERİ - Dev derbi geldi çattı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

DENSWIL

SPOR HABERİ - Dev derbi geldi çattı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

PUCHACZ

SPOR HABERİ - Dev derbi geldi çattı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

PERES

SPOR HABERİ - Dev derbi geldi çattı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

BERAT

SPOR HABERİ - Dev derbi geldi çattı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

DORUKHAN

SPOR HABERİ - Dev derbi geldi çattı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

BAKASETAS

SPOR HABERİ - Dev derbi geldi çattı! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

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