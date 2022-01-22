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Okay Yokuşlu kararı verdi! Galatasaray...

2018 yılında 6 milyon Euro karşılığında İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ta transfer olan Okay Yokuşlu geleceği ile ilgili kararını verdi. 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu Celta Vigo'dan ayrılmaya karar verdi. Okay'ın yeni adresi şimdiden merak konusu oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 08:51
KEMAL TAMTÜRK
Okay Yokuşlu kararı verdi! Galatasaray...

Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'de boy gösteren West Bromwich Albion'da yarım sezon kiralık olarak forma giydikten sonra geçtiğimiz yaz Celta Vigo'ya geri dönen Okay Yokuşlu bu sezon yalnızca sekiz maçta boy gösterebilmişti.

Okay Yokuşlu kararı verdi! Galatasaray...

Uzun bir süredir İspanyol ekibinden ayrılacağı konuşulan milli futbolcuyla ilgili olarak flaş bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.

Okay Yokuşlu kararı verdi! Galatasaray...

İspanyol basınında yer alan haberde, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Okay Yokuşlu'nun kesin olaran Celta Vigo'dan ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

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