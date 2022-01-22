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"Hep birlikte savaşmalıyız"

Kasımpaşa maçı sonrası gözyaşlarını zor tutan Arda Turan, takım arkadaşlarına çağrıda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
"Hep birlikte savaşmalıyız"
Galatasaray'da takımın en kıdemlisi ve kaptanı olan Arda Turan'dan takım arkadaşlarına birlik çağrısı... Kasımpaşa maçı sonrası, "Çok zor durumdayız. Utancımdan annemin babamın telefonunu açamıyorum" diyen tecrübeli oyuncu gözyaşlarını zor tutmuştu. Özellikle yerli futbolcularla görüşmeler yapan Arda Turan, saha içinde yardımlaşmanın ve iletişimin önemine vurgu yapıyor. Arda'nın "Trabzon maçını kazanmak zorundayız. Hep birlikte savaşmazsak olmaz. G.Saray formasının kıymetini bilmeliyiz. Trabzonspor karşılaşmasını kazanmalıyız" dediği öğrenildi. İspanyolca hakim olduğu için Torrent ile de görüşen Arda, yoğun şekilde çalışıyor.
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