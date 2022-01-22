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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Marsilya Galatasaray'ın istediği Steve Mandanda için kararını verdi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de zirvenin gerisine düşen Galatasaray, Fernando Muslera'nın sakatlığı nedeniyle alternatif arayışına girmiş ve listesine Olympique Marsilya'nın tecrübeli kalecisi Steve Mandanda'yı almıştı. Fransız kulübü, başarılı eldivenle ilgili transfer kararını verdi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 08:40
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Marsilya Galatasaray'ın istediği Steve Mandanda için kararını verdi!

Süper Lig'de bu sezon kötü gidişe dur diyemeyen Galatasaray, bir süredir de deneyimli kalecisi Fernando Muslera'dan sakatlığı nedeniyle yararlanamıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Marsilya Galatasaray'ın istediği Steve Mandanda için kararını verdi!

Uruguaylı eldivenin yokluğunda kaleyi devralan İsmail Çipe ise yediği goller sebebiyle eleştirilerin odağında... Alternatif kaleci arayışına giren sarı-kırmızılılar, Olympique Marsilya'da forma giyen Steve Mandanda'yı gündemine almıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Marsilya Galatasaray'ın istediği Steve Mandanda için kararını verdi!

Fransız basınından La Provence'ta yer alan habere göre Marsilya yönetimi, kulüple geçtiğimiz günlerde 600. karşılaşmasına çıkan Mandanda'yı ocak ayında bırakmak istemediğini tecrübeli isme bildirdi. Fransız file bekçisini Galatasaray'la birlikte Nice de istiyordu.

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