GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Marsilya Galatasaray'ın istediği Steve Mandanda için kararını verdi!

Süper Lig'de bu sezon kötü gidişe dur diyemeyen Galatasaray, bir süredir de deneyimli kalecisi Fernando Muslera'dan sakatlığı nedeniyle yararlanamıyor.
Süper Lig'de bu sezon kötü gidişe dur diyemeyen Galatasaray, bir süredir de deneyimli kalecisi Fernando Muslera'dan sakatlığı nedeniyle yararlanamıyor.
Uruguaylı eldivenin yokluğunda kaleyi devralan İsmail Çipe ise yediği goller sebebiyle eleştirilerin odağında... Alternatif kaleci arayışına giren sarı-kırmızılılar, Olympique Marsilya'da forma giyen Steve Mandanda'yı gündemine almıştı.
Fransız basınından La Provence'ta yer alan habere göre Marsilya yönetimi, kulüple geçtiğimiz günlerde 600. karşılaşmasına çıkan Mandanda'yı ocak ayında bırakmak istemediğini tecrübeli isme bildirdi. Fransız file bekçisini Galatasaray'la birlikte Nice de istiyordu.
Bu arada Marsilya'nın 36 yaşındaki kalecisini bırakmama kararı sonrası Nice'in, listesindeki Ersin Destanoğlu için daha ciddi adımlar atacağı ifade ediliyor.