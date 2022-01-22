GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Inter Miami DeAndre Yedlin'le görüşme halinde!

Süper Lig'de 22. hafta sonunda zirvenin oldukça gerisinde kalan Galatasaray'da, yaprak dökümü yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Brezilyalı genç futbolcu Gustavo Assunçao'nun da sözleşmesinin feshedildiği açıklanmıştı.

Ayrılıklar bu isimlerle sınırlı kalmayacak. ABD basınından Miami Herald'ın haberine göre David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaray'dan DeAndre Yedlin'le görüşme halinde...