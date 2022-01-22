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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Inter Miami DeAndre Yedlin'le görüşme halinde!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de zirvenin oldukça uzağında kalan Galatasaray'da performansı eleştirilen isimlerden olan DeAndre Yedlin'in, eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami ile görüşme halinde olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 07:47 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 08:18
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Inter Miami DeAndre Yedlin'le görüşme halinde!

Süper Lig'de 22. hafta sonunda zirvenin oldukça gerisinde kalan Galatasaray'da, yaprak dökümü yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Brezilyalı genç futbolcu Gustavo Assunçao'nun da sözleşmesinin feshedildiği açıklanmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Inter Miami DeAndre Yedlin'le görüşme halinde!

Ayrılıklar bu isimlerle sınırlı kalmayacak. ABD basınından Miami Herald'ın haberine göre David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaray'dan DeAndre Yedlin'le görüşme halinde...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Inter Miami DeAndre Yedlin'le görüşme halinde!

ABD'li futbolcunun sarı-kırmızılılardan her an ayrılabileceği ifade ediliyor. Performansıyla sık sık eleştiri konusu olan Yedlin, Newcastle United'dan geçtiğimiz sezon transfer edilmişti.

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