Galatasaray Trabzonspor maçına 1 gün kaldı! İşte 2 cephede yaşananlar

Torrent ile ikide sıfır çeken, son 11 maçta sadece 1 kez kazanan Cimbom, lideri devirerek kendine gelmek istiyor. Yenilgi halinde ise felaket senaryosu Galatasaraylıların uykularını kaçıracak. Son iki maçta 4 puan kaybeden Trabzon da derbiyi kazanıp şampiyonluk yolunda büyük bir engeli daha aşmaya kararlı. Fırtına, özellikle durdurulması çok zor hücum gücüne güveniyor. İşte dev derbinin hem Galatasaray hem de Trabzonspor cephesinden detaylı incelemesi...

G.Saray cephesi:

"LİDDERİ YEN HAYATA DÖN"

Derbiye adeta "Kurtuluş maçı" gözüyle bakan Torrent zorlu maçta kontratak futbolu oynatacak. İspanyol hoca Halil ve Kerem'le hızlı hücumlardan gol bulmayı hesaplıyor. Torrent, Morutan'ı da Halil'in arkasında görevlendirecek.

FATİH KALEYE

Torrent, yediği goller nedeniyle taraftarın tepkisini çeken kaleci İsmail Çipe'nin yerine Fatih Öztürk'e forma vermeyi düşünüyor. Ayrıca Yedlin'in yerine de Boey oynayacak.

BERKAN İLE CICA YAN YANA

Cimbom'da Kasımpaşa maçında sarı kart cezası nedeni ile forma giyemeyen Berkan Kutlu, Trabzonspor karşılaşmasında sahada olacak. Kasımpaşa maçına Halil Dervişoğlu'nun arkasında 10 numaralı pozisyonda başlayan Cicaldau, ikinci yarıda ise değişikliklerin ardından ön liberoya geçmişti. Rumen orta sahanın Trabzonspor maçında Berkan Kutlu'nun yanında oynaması bekleniyor.

ARDA TAKIMA SESLENDİ: HEP BİRLİKTE SAVAŞMALIYIZ

G.Saray'da takımın en kıdemlisi ve kaptanı olan Arda Turan'dan takım arkadaşlarına birlik çağrısı... Kasımpaşa maçı sonrası, "Çok zor durumdayız. Utancımdan annemin babamın telefonunu açamıyorum" diyen tecrübeli oyuncu gözyaşlarını zor tutmuştu. Özellikle yerli futbolcularla görüşmeler yapan Arda Turan, saha içinde yardımlaşmanın ve iletişimin önemine vurgu yapıyor. Arda'nın "Trabzon maçını kazanmak zorundayız. Hep birlikte savaşmazsak olmaz. G.Saray formasının kıymetini bilmeliyiz. Trabzonspor karşılaşmasını kazanmalıyız" dediği öğrenildi. İspanyolca hakim olduğu için Torrent ile de görüşen Arda, yoğun şekilde çalışıyor.

TAYLAN DERBİDE YOK

Hatay deplasmanında rakibine müdahalesi sonucu direkt kırmızı kart gören Taylan Antalyalı'nın cezası belli oldu. 26 yaşındaki futbolcu, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç cezası aldı. Kasımpaşa karşısında takımı yalnız bırakan Taylan, Trabzonspor maçında da olmayacak. Alanyaspor karşısında oynayabilecek. Galatasaray'da zorlu karşılaşma öncesi başka cezalı bulunmuyor.