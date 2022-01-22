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Galatasaray Kasımpaşa maçı sonrası Domenec Torrent Umut Bozok'u istedi!

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olmuştu. Torrent, Kasımpaşa’nın golcüsüne bayıldı. Başkan ile görüşen İspanyol hoca, “İhtiyacımız olan isim. Şimdi almalıyız” dedi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
Galatasaray Kasımpaşa maçı sonrası Domenec Torrent Umut Bozok'u istedi!

G.Saray Teknik Direktörü Torrent, 3-1 kaybedilen Kasımpaşa maçında rakip santrfora hayran kaldı. Maçta 1 gol atan Umut Bozok'un çok güçlü olduğunu ifade eden Torrent, Başkan Burak Elmas ile görüşerek oyuncunun transfer durumunu sordu.

Lacivert-beyazlıların sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Lorient'ten kiraladığı 26 yaşındaki golcünün geçtiğimiz günlerde bonservisini aldı. Ligde 10 gol atan Umut için kapının 3 milyon euro'dan açılması bekleniyor.

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Çocukluğundan bu yana G.Saraylı olduğunu ifade eden Umut Bozok, attığı golden sonra sevinmedi. Süper Lig'in ilk yarısında yapılan maçta da fileleri sarsan Umut o zaman da sevinmemişti.

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