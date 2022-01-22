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GALATASARAY HABERİ: Amadou Diawara'da flaş gelişme! Cimbom rakamı kabul etti (GS spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, Roma'nın yıldızı oyuncusu Amadou Diawara için Valencia ile transfer yarışına girmişti. İtalyan basını; Cimbom'un, Roma'nın istediği rakamı vermeyi kabul ettiğini duyurdu. İşte tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri - GS spor haberi (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 09:37
ÖMER FARUK ÖZCAN
GALATASARAY HABERİ: Amadou Diawara'da flaş gelişme! Cimbom rakamı kabul etti (GS spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, Roma'nın yıldızı oyuncusu Amadou Diawara için Valencia ile transfer yarışına girmişti.

GALATASARAY HABERİ: Amadou Diawara'da flaş gelişme! Cimbom rakamı kabul etti (GS spor haberi)

İtalya'dan Galatasaray'ın Amadou Diawara transferi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERİ: Amadou Diawara'da flaş gelişme! Cimbom rakamı kabul etti (GS spor haberi)

İtalyan basını, Roma'nın orta sahadaki yıldızı Diawara'nın takımdan gönderileceğini sayfalarına taşırken Valencia ve Galatasaray'ın bu transferde yarıştığını yineledi.

GALATASARAY HABERİ: Amadou Diawara'da flaş gelişme! Cimbom rakamı kabul etti (GS spor haberi)

Haberde; Galatasaray'ın 8 milyon Euro değerindeki Diawara için oldukça istekli olduğu belirtilirken, bu rakamı ödemeye razı oldukları belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: Amadou Diawara'da flaş gelişme! Cimbom rakamı kabul etti (GS spor haberi)

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan yıldız oyuncunun Roma ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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