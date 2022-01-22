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Fatih Terim Galatasaray'a geri dönmeye hazırlanıyor! Başkanlık için çalışmalar başladı

Galatasaray'da son dakika haberi... Mevcut başkan Burak Elmas ile tartışmalı bir şekilde yollarını ayıran Fatih Terim, Galatasaray'a daha güçlü dönmeye hazırlanıyor. Buna göre Galatasaray efsanesi, kulüp başkanlığı kartını oynayacak. İşte Fatih Terim'in o hamlesi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
Fatih Terim Galatasaray'a geri dönmeye hazırlanıyor! Başkanlık için çalışmalar başladı

Galatasaray'da Fatih Terim sürpriz bir hamlede bulundu. Sarı-Kırmızılılar'da kısa bir süre önce teknik direktörlük koltuğundan ayrılan Fatih Terim, daha büyük oynuyor! Sarı- Kırmızılılar'ın efsane ismi geçtiğimiz günlerde sürpriz isimlerle buluşarak başkanlık hedefi için ilk hamlesini yaptı.

Fatih Terim Galatasaray'a geri dönmeye hazırlanıyor! Başkanlık için çalışmalar başladı

Takvim'in haberine göre, Terim'in camianın önde gelen isimlerinden Ahmet Ocaklı, Erden Timur, Bahattin Demirbilek, Rezan Epözdemir ve Hakan Üstünberk ile bir araya geldiği öğrenildi.

Fatih Terim Galatasaray'a geri dönmeye hazırlanıyor! Başkanlık için çalışmalar başladı

Bu isimlerle fikir alışverişinde bulunan Fatih Terim'in olası bir kongrede aday olması bekleniyor. Galatasaray'ın efsane ismi Terim'in aday olması durumanda görüştüğü isimleri listesine ekleyeceği öğrenildi.

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