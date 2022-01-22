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Fatih ile Boey 11’de yer alacak

Sarı-kırmızılılarda arka arkaya yediği hatalı goller nedeniyle Galatasaray taraftarının hedefi haline gelen ve ıslıklanan İsmail Çipe kızağa çekiliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
Fatih ile Boey 11’de yer alacak
Sarı-kırmızılılarda arka arkaya yediği hatalı goller nedeniyle Galatasaray taraftarının hedefi haline gelen ve ıslıklanan İsmail Çipe kızağa çekiliyor. Teknik Direktör Torrent'in, taraftarın tepkisine çok şaşırdığı ve Trabzonspor maçında kaleye Fatih Öztürk'ü geçireceği ifade edildi. Ayrıca, Sacha Boey'nin Hatayspor maçındaki tutuk görüntüsü nedeniyle Kasımpaşa karşısında Yedlin'e forma veren Torrent bu tercihinden de geri adım atıyor. ABD'li futbolcunun kötü oyunu sonrası Torrent'in Sacha Boey'dan artık vazgeçmeyeceği gelen haberler arasında.
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