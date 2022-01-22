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Burak Elmas düğmeye bastı! Galatasaray'ın penaltısını vermeyen hakemin düdüğü astırılacak

Kasımpaşa maçında G.Saray’ın penaltısını vermeyen VAR hakemi Türkalp’in kariyeri bitiyor! Işıtan Gün de bırakıyor. Burak Elmas, tribünlerde ve sosyal medyada istifaya davet ediliyor. Bunla beraber Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Nihat Özdemir ile görüştü ve Kasımpaşa maçının hakemi Özgüç Türkalp'e düdük astırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
Burak Elmas düğmeye bastı! Galatasaray'ın penaltısını vermeyen hakemin düdüğü astırılacak

Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 3-1 yenilmesi bardağı taşırdı ve tribünler Başkan Burak Elmas'a büyük protestolarda bulundu. Eleştiri oklarının hedefinde olan Başkan Elmas'ın, camiada istenmeyen adam ilan edilen yönetici Işıtan Gün'ün istifasını istediği öğrenildi.

Işıtan Gün'ün yurt dışında olduğu ve Türkiye'ye döndükten sonra görevi bırakacağı bildirildi. Ayrıca Kasımpaşa maçında skor 1-2'yken ceza sahası içinde elle oynayan futbolcunun pozisyonunda 'devam' kararı veren VAR hakemi Özgüç Türkalp'in de kariyeri bitiyor.

Türkalp için TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşen Elmas'ın hakeme düdüğünü astırmaya kararlı olduğu iddia edildi.

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