Burak Elmas düğmeye bastı! Galatasaray'ın penaltısını vermeyen hakemin düdüğü astırılacak

Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 3-1 yenilmesi bardağı taşırdı ve tribünler Başkan Burak Elmas'a büyük protestolarda bulundu. Eleştiri oklarının hedefinde olan Başkan Elmas'ın, camiada istenmeyen adam ilan edilen yönetici Işıtan Gün'ün istifasını istediği öğrenildi.

Işıtan Gün'ün yurt dışında olduğu ve Türkiye'ye döndükten sonra görevi bırakacağı bildirildi. Ayrıca Kasımpaşa maçında skor 1-2'yken ceza sahası içinde elle oynayan futbolcunun pozisyonunda 'devam' kararı veren VAR hakemi Özgüç Türkalp'in de kariyeri bitiyor.



Türkalp için TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşen Elmas'ın hakeme düdüğünü astırmaya kararlı olduğu iddia edildi.