Tümer Metin'den flaş Arda Turan sözler! "Sorumluluk duygusu..."

"BURADAN ANTRENMANLA DEĞİL, PSİKOLOJİYLE ÇIKARSIN" "Eskiye döneceksin, seni var eden şeye döneceksin. Kim olduğunu hatırlayacaksın. Ancak öyle geriye dönersin. Yapabildiğin iyi şeyleri yapabildiğin en iyi şekilde yapacaksın. Kimisi çok mücadele etmek diyebilir. Kim olduğunu hatırlamazsan buradan çıkman imkansız gibi bir şey. Büyük takımlarda rüzgar daha sert eser. Alışmadığın bir baskı altındasın. Buradan antrenmanla değil psikolojiyle çıkarsın."

"TRABZONSPOR MAÇINI MAĞLUBİYETLE KAPATIRLARSA..." "Trabzonspor maçı oynayacaksın, fırsattır da aynı zamanda bu şartlar altında. Hatta Mart'ta oynayacağın maç için de ciddi provadır. Trabzonspor'un kazanmak istediğini biliyoruz. Bir engeli çok kolay bertaraf etmek için kazanman gerektiğini biliyoruz. Buradan basıp sıçrayabilirsin. Trabzonspor maçını olası bir mağlubiyetle kapatırlarsa işler çok daha zorlaşacak."