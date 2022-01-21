Haberler Galatasaray Tümer Metin'den flaş Arda Turan sözler! "Sorumluluk duygusu..."

Tümer Metin'den flaş Arda Turan sözler! "Sorumluluk duygusu..."

Süper Lig'in 22. haftasında evinde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Galatasaray, düşme hattına bir adım daha yaklaştı. Mücadeleyi değerlendiren futbol yorumcusu Tümer Metin, sarı-kırmızılıların kaptanı Arda Turan'a seslendi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 14:19
Tümer Metin'den flaş Arda Turan sözler! "Sorumluluk duygusu..."

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olurken, maçın ardından Tivibu Spor'da karşılaşmayı değerlendiren Tümer Metin, flaş ifadeler kullandı.

Tümer Metin'in açıklamaları şu şekilde:

Tümer Metin'den flaş Arda Turan sözler! "Sorumluluk duygusu..."

"Büyük takımlar öne geçtiği maçları nasıl kazanamazlar? Aklıma 2 şey geliyor. 1- Fiziki kaliten yetersizse. Torrent'in eğer doğruysa bunu biraz da sert bir şekilde dile getirdiğini okuduk gazetede. Ağzından çıktığını bilmediğimiz için teyide muhtaç bilgidir."

Tümer Metin'den flaş Arda Turan sözler! "Sorumluluk duygusu..."

"2- Akıl koyamıyorsan, bir oyun anlayışın yoksa kazanamazsın. Tam da böyle bir maç oldu. Öne geçmişken oyun seçemediler, ayakta kalamadılar. Çok zor bu durumdaki büyük takımları yorumlamak. İster istemez bir reaksiyon, isyan bekliyorsun. Öyle de olmadı oyunun herhangi bir anında"

Tümer Metin'den flaş Arda Turan sözler! "Sorumluluk duygusu..."

"BURADAN ANTRENMANLA DEĞİL, PSİKOLOJİYLE ÇIKARSIN"

"Eskiye döneceksin, seni var eden şeye döneceksin. Kim olduğunu hatırlayacaksın. Ancak öyle geriye dönersin. Yapabildiğin iyi şeyleri yapabildiğin en iyi şekilde yapacaksın. Kimisi çok mücadele etmek diyebilir. Kim olduğunu hatırlamazsan buradan çıkman imkansız gibi bir şey. Büyük takımlarda rüzgar daha sert eser. Alışmadığın bir baskı altındasın. Buradan antrenmanla değil psikolojiyle çıkarsın."

Tümer Metin'den flaş Arda Turan sözler! "Sorumluluk duygusu..."

"TRABZONSPOR MAÇINI MAĞLUBİYETLE KAPATIRLARSA..."

"Trabzonspor maçı oynayacaksın, fırsattır da aynı zamanda bu şartlar altında. Hatta Mart'ta oynayacağın maç için de ciddi provadır. Trabzonspor'un kazanmak istediğini biliyoruz. Bir engeli çok kolay bertaraf etmek için kazanman gerektiğini biliyoruz. Buradan basıp sıçrayabilirsin. Trabzonspor maçını olası bir mağlubiyetle kapatırlarsa işler çok daha zorlaşacak."

Tümer Metin'den flaş Arda Turan sözler! "Sorumluluk duygusu..."

"YENİ NESİL OYUNCULARI ARDA TOPLAYACAK"

"Çok sık toplantı yapılması kanaatindeyim. Arda toplayacak yeni nesil oyuncuları. O toplantılarla bir araya getirmek kolay değil. Sorumluluk duygusunu bizim zamanımızdaki kadar hissetmeden gidiyor. Konuşmanın, sahaya bu bölüm için yardımcı olacağı kanaatindeyim."

DİĞER
Son dakika... Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrası flaş ifadeler! "Burak Elmas ve Torrent kına yaksın..."
Kilosu 90 bin lira! Bir dönümden 1 kilo çıkıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor