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Terim’in gözdesi elden kaçıyor

Fatih Terim'in alınmasını istediği isimlerden Dennis Man, Sampdoria'ya transfer oluyor. Büyük bir ekonomik kriz yaşayan Parma'nın genç yıldızın maaşından kurtulmak istediği ve Sampdoria ile görüşmelerin son noktaya geldiği öğrenildi. Sampdoria'nın Dennis Man'ın maaşının % 50'sini vermek istediği, Parma'nın ise tamamını talep ettiği belirtiliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 06:50
Terim’in gözdesi elden kaçıyor
Fatih Terim'in alınmasını istediği isimlerden Dennis Man, Sampdoria'ya transfer oluyor. Büyük bir ekonomik kriz yaşayan Parma'nın genç yıldızın maaşından kurtulmak istediği ve Sampdoria ile görüşmelerin son noktaya geldiği öğrenildi. Sampdoria'nın Dennis Man'ın maaşının % 50'sini vermek istediği, Parma'nın ise tamamını talep ettiği belirtiliyor.
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