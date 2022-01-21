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Taylan Antalyalı'nın cezası 1 maça indirildi! Galatasaray Trabzonspor maçında oynayabilecek

Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Taylan Antalyalı'ya verilen iki maçlık cezayı bir maça indirdi. Bu doğrultuda milli futbolcu, 23. hafta maçında Trabzonspor'a karşı forma giyebilecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 19:40 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 19:57
Taylan Antalyalı'nın cezası 1 maça indirildi! Galatasaray Trabzonspor maçında oynayabilecek

Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Taylan Antalyalı'ya verilen iki maçlık cezayı bir maça indirdi. Bu doğrultuda milli futbolcu, 23. hafta maçında Trabzonspor'a karşı forma giyebilecek.

Yapılan açıklama şöyle;

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. futbolcusu Taylan Antalyalı'nın, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 20.01.2022 tarih ve E.2021-2022/564 - K.2021-2022/668 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. futbolcusu Taylan Antalyalı'nın rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. ve 35/4. maddeleri ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 12. maddesinin uygulanması suretiyle verilen 2 resmi müsabakadan men ve 8.500,00 TL para cezasının, Futbol Disiplin Talimatı'nın 13. maddesinin uygulanması neticesinde takdiren 1 resmi müsabakadan men ve 4.250,00 TL para cezasına indirilmesi suretiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

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