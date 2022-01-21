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Son dakika Galatasaray haberleri: Olimpiu Morutan Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajeri son noktayı koydu!

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Son olarak Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'yı evinde konuk eden ve mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da, Olimpiu Morutan'ın ayrılacağı iddiaları hakimdi. Öyle ki, Morutan'a Yeni Malatyaspor'un kiralama teklifi yaptığı, eski takımını FCSB'nin de Yeni Malatyaspor gibi istediği iddiaları vardı. Olimpiu Morutan'ın menajeri Victor Becali, oyuncusunun geleceğine ilişkin son noktayı koydu. Peki, Olimpiu Morutan Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte o konuşma... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 18:32 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 18:33
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Son dakika Galatasaray haberleri: Olimpiu Morutan Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajeri son noktayı koydu!

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde sezon başında gençleştirme operasyonuna gitmişti ve gözünü Rumen pazarına çevirmişti. Terim, Hagi ve Popescu'nun da onayı sonrası 2 ismi kadrosuna katmıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Olimpiu Morutan Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajeri son noktayı koydu!

Bunlardan biri Cicaldau, diğeriyse Morutan olmuştu. Fatih Terim, iki genç yetenekten de çok şey beklediğini her seferinde dile getiriyordu ancak işler istenildiği gibi gitmedi ve Fatih Terim, Galatasaray ile yollarını ayırdı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Olimpiu Morutan Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajeri son noktayı koydu!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray'ın başına Domenec Torrent getirildi. İspanyol teknik adamın, sezon başında alınan futbolcularla yola devam etmek isteyip istemeyeceği merak konusuydu. Bununla beraber Morutan için de transfer spekülasyonları dolaşmaya başlamıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Olimpiu Morutan Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajeri son noktayı koydu!

2 TALİBİ ÇIKTI İDDİASI
Buna göre Olimpiu Morutan'da Yeni Malatyaspor ve FCSB'nin talip olduğu ifade edilmişiti. Her iki ekibin de Morutan'ı kiralık istediği iddia ediliyordu. Konuya ilişkin Morutan'ın menajeri Victor Becali, Rumen basınına konuştu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Olimpiu Morutan Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajeri son noktayı koydu!

"MORUTAN'DA SORUN YOK"
Rumen futbol adamı Digisport'a yaptığı konuşmada, "Morutan'ın herhangi bir sorunu yok. Ayrılması söz konusu değil. Kulübüyle neredeyse her gün konuşuyoruz. Bu oyuncuları (Cicaldau, Morutan) Galatasaray'a Terim getirdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Olimpiu Morutan Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajeri son noktayı koydu!

Ne yapacaklar? Her ikisini de kovacaklar mı? Başka bir teknik direktör gelince tüm takım mı değişecek? Morutan'a çok para verdiler. Onlarda, (Galatasaray) sözleşmesinde daha yüksek rakamlar olan kiralık ayrılabilecek oyuncular var." dedi.

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