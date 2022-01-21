Son dakika Galatasaray haberleri: Olimpiu Morutan Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajeri son noktayı koydu!

2 TALİBİ ÇIKTI İDDİASI

Buna göre Olimpiu Morutan'da Yeni Malatyaspor ve FCSB'nin talip olduğu ifade edilmişiti. Her iki ekibin de Morutan'ı kiralık istediği iddia ediliyordu. Konuya ilişkin Morutan'ın menajeri Victor Becali, Rumen basınına konuştu.

"MORUTAN'DA SORUN YOK"

Rumen futbol adamı Digisport'a yaptığı konuşmada, "Morutan'ın herhangi bir sorunu yok. Ayrılması söz konusu değil. Kulübüyle neredeyse her gün konuşuyoruz. Bu oyuncuları (Cicaldau, Morutan) Galatasaray'a Terim getirdi.