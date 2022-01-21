Son dakika Galatasaray haberleri: Olimpiu Morutan Galatasaray'dan ayrılacak mı? Menajeri son noktayı koydu!

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde sezon başında gençleştirme operasyonuna gitmişti ve gözünü Rumen pazarına çevirmişti. Terim, Hagi ve Popescu'nun da onayı sonrası 2 ismi kadrosuna katmıştı.
Bunlardan biri Cicaldau, diğeriyse Morutan olmuştu. Fatih Terim, iki genç yetenekten de çok şey beklediğini her seferinde dile getiriyordu ancak işler istenildiği gibi gitmedi ve Fatih Terim, Galatasaray ile yollarını ayırdı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray'ın başına Domenec Torrent getirildi. İspanyol teknik adamın, sezon başında alınan futbolcularla yola devam etmek isteyip istemeyeceği merak konusuydu. Bununla beraber Morutan için de transfer spekülasyonları dolaşmaya başlamıştı.