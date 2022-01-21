SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Eski Galatasaray Başkanı Selahattin Beyazıt hayatını kaybetti

Türk futbolu ve Galatasaray'ın acı günü... Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, 91 yaşında yaşamını yitirdi.

Galatasaray Spor Kulübü'nde 1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında başkanlık yapmış olan Selahattin Beyazıt hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı kulüpten de taziye mesajı geldi. Galatasaray mesajında, "1969 - 1973 ve 1975 - 1979 yıllarında kulübümüzün başkanlığını yapmış olan, 3597 sicil numaralı Divan Üyemiz Sayın Selahattin Beyazıt'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başkanımız'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.