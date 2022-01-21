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Portekizliler duyurdu! Galatasaray'ın Gedson Fernandes transferi Domenec Torrent'e bağlı

Galatasaray'da Fatih Terim'den boşalan teknik direktörlük görevine gelen Domenec Torrent, çıktığı ilk iki karşılaşmada toplam 7 gol yiyerek puan alamadı. Sarı kırmızılılarda gözler yapılacak transferlere çevrilirken, Gedson Fernandes için flaş bir haber yayınlandı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 20:54
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Portekizliler duyurdu! Galatasaray'ın Gedson Fernandes transferi Domenec Torrent'e bağlı

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da teknik direktör değişikliği de işe yaramadı. Torrent çıktığı ilk iki maçta puan alamazken, küme düşme hattıyla aradaki puan farkı 4'e kadar indi.

Gözünü transfere çeviren sarı kırmızılılar için Portekiz basını flaş bir haber yayınladı. Haberde, Benfica'nın kış transfer döneminde kadrosunu küçültmek istediği ve ayrılacak isimlerden birisinin de Gedson Fernandes olduğu belirtildi.



TERİM'İN GÖZDESİYDİ

Portekizli yıldızın Fatih Terim'in gözdesi olduğu ancak Terim'in ayrılmasına rağmen Galatasaray'ın halen Gedson Fernandes'i istediği ifade edildi. Yıldız orta sahanın transferinin Domenec Torrent'in kararına bağlı olduğunun da altı çizildi.

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