Ömer Üründül Galatasaray - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Dün gece karşılıklı hataların olduğu, kopuk kopuk bir futbol izledik. Galatasaraylı futbolcular hırslıydı. Kötü gidişe son vermek istiyorlardı. Ancak garip orta saha kurgusu ile oyunu domine etmeleri ve organize olmaları mümkün değildi. Kırk yıl düşünsem Van Aanholt-Alpaslan-Cicaldau'dan bir orta saha oluşturmak aklımın ucuna bile gelmezdi.

İlk yarıda Galatasaray iki pozisyon kaçırdı. Kalesindeki bir korner dönüşünde de kontratakta, 31'inci dakikaya kadar sahada hiç görünmeyen Halil, güzel götürdüğü atağı kaliteli bir plase ile golle sonlandırdı. Ama Kasımpaşa maçın başında Umut'la net bir gol kaçırmıştı.