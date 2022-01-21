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Mohamed’li Mısır son 16 turunda

Ülkesi Mısır'la birlikte bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Mostafa Mohamed, 1-0 kazandıkları Sudan maçında 85 dakika sahada kaldı. Mısır, Sudan'ı Mohamed Abdel Monem'in 35. dakikada bulduğu gol ile 1-0 mağlup etti. Bu sonuçlarla, Nijerya ve Mısır son 16 turuna adlarını yazdırmayı başardılar.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 06:50
Mohamed’li Mısır son 16 turunda
Ülkesi Mısır'la birlikte bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Mostafa Mohamed, 1-0 kazandıkları Sudan maçında 85 dakika sahada kaldı. Mısır, Sudan'ı Mohamed Abdel Monem'in 35. dakikada bulduğu gol ile 1-0 mağlup etti. Bu sonuçlarla, Nijerya ve Mısır son 16 turuna adlarını yazdırmayı başardılar.
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